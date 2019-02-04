Екатеринбург встал многокилометровые пробки после снегопада

С 4 по 7 февраля в регионе ожидаются аномальные холода. Водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. На федеральных трассах Свердловской области каждые два часа будет проезжать патруль , который поможет застрявшим водителям. Дорожные службы смогут обогреть автомобилистов , доставить их в безопасное место и отбуксовать технику с проезжей части. За помощью на можно обращаться в диспетчерскую службу « Уралуправтодора»: +7 800 200-63-06.