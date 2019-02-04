Екатеринбург встал многокилометровые пробки после снегопада
18:29, 04 Февраль 2019
За выходные из холодного города вывезли 500 тонн снега.
После обильного снегопада Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки. За первые три дня февраля в городе выпало 18 миллиметров осадков. При этом средняя февральская норма — 19-20 миллиметров. По данным Яндекса, ситуацию на дорогах осложняют шесть ДТП на окраинах города и дорожные работы.
В выходные расчищать Екатеринбург от снега отправились 980 рабочих, сообщили в пресс-службе мэрии. На дорогах было задействовано 470 единиц техники, которая вывезла 500 тонн снега.
Сейчас ситуация на дорогах выглядит так:
Морозное чтиво
ЕТВ последовал советам МЧС и попытался справиться с холодом с помощью хорошего настроения.
С 4 по 7 февраля в регионе ожидаются аномальные холода. Водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. На федеральных трассах Свердловской области каждые два часа будет проезжать патруль, который поможет застрявшим водителям. Дорожные службы смогут обогреть автомобилистов, доставить их в безопасное место и отбуксовать технику с проезжей части. За помощью на можно обращаться в диспетчерскую службу «Уралуправтодора»: +7 800 200-63-06.
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