В Екатеринбурге нашли подрядчика для дороги за ЭКСПО-центром
13:00, 03 Февраль 2019
Стоимость работ оценивается в 407 миллионов рублей.
Администрация Екатеринбурга выбрала компанию, которая спроектирует и построит улично-дорожную сеть за ЭКСПО-центром. На конкурс подали лишь одну заявка — от АО «Трест Уралтрансспецстрой», поэтому она и победила. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.
Как ранее писал ЕТВ, одрядчику придется благоустроить два участка: по улице Новокольцовской от Сибирского тракта до Александровского бульвара и самого бульвара от Новокольцовской до МВЦ«Екатеринбург-ЭКСПО». Протяженность первого участка — 1439,9 метра, второго — 803,66 метра. Заказчик указал, что дорога должна быть облегченной, а также отметил ширину дороги и количество полос. В случае с Новокольцовской ширина полос будет четыре метра, на Александровском бульваре — 3,5 метра. На каждой дороге по две полосы движения. Стоимость всех работ должна составить 407 миллионов рублей.
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Фото: проектная документация
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