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На улицы Екатеринбурга выпустили 200 машин для уборки снега

12:39, 01 Февраль 2019
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Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Ночью из города вывезли 5,5 тысячи тонн снега.

Коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 5,5 тысячи тонн снега минувшей ночью. В уборке участвовали 280 машин и 150 рабочих, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы. Коммунальщики сосредоточились на прометании автомобильных дорог, тротуаров и остановок. Кроме того, на спуски и подъемы высыпали 133 тонны антигололедного материала и 17,5 тонны мелкого щебня.

Если вы посмотрите на улицу, то увидите — снег продолжает идти до сих пор. Пешеходы утопают по щиколотку, пробираясь сквозь сугробы. Мэрия Екатеринбурга обещает, что уборка продолжится: сегодня днем на улицах работают 200 автомобилей и 500 человек. ЕТВ узнавал, почему сотен машин мало для того, чтобы очистить от сугробов уральский мегаполис.

Утром из-за снегопада местные автомобилисты уже успели постоять в семибалльных пробках. Мы смотрели Яндекс.Карты и насчитали в десять утра 15 аварий. Сильный снег продолжится все выходные. Прогноз погоды читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, уборочная техника, погода, снегопад, уборка снега, Екатеринбург
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