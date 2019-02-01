На улицы Екатеринбурга выпустили 200 машин для уборки снега

Коммунальщики вывезли из Екатеринбурга 5,5 тысячи тонн снега минувшей ночью. В уборке участвовали 280 машин и 150 рабочих, рассказали ЕТВ в пресс-службе мэрии уральской столицы. Коммунальщики сосредоточились на прометании автомобильных дорог, тротуаров и остановок. Кроме того, на спуски и подъемы высыпали 133 тонны антигололедного материала и 17,5 тонны мелкого щебня.

Если вы посмотрите на улицу, то увидите — снег продолжает идти до сих пор. Пешеходы утопают по щиколотку, пробираясь сквозь сугробы. Мэрия Екатеринбурга обещает, что уборка продолжится: сегодня днем на улицах работают 200 автомобилей и 500 человек. ЕТВ узнавал, почему сотен машин мало для того, чтобы очистить от сугробов уральский мегаполис.

Утром из-за снегопада местные автомобилисты уже успели постоять в семибалльных пробках. Мы смотрели Яндекс.Карты и насчитали в десять утра 15 аварий. Сильный снег продолжится все выходные. Прогноз погоды читайте здесь.