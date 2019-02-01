Екатеринбуржцам повезет с погодой на выходные

Екатеринбург ждет идеальная зимняя погода на выходных. Температура воздуха будет такой, чтобы вы чувствовали свежесть, но при этом не растирали замерзший нос. Но, увы, это продлится лишь до воскресенья.

В пятницу, 1 февраля, в столице Урала синоптики Gismeteo обещают снежную погоду. С утра до вечера вы сможете разглядывать белые хлопья на одежде. Всю красоту испортит, конечно же, то, что снежинки рано или поздно растают, а вам придется сушить шапки и куртки. Но это мелочи по сравнению с комфортной температурой — на столбике термометра днем -6 градусов Цельсия. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью два-шесть метров в секунду.

Снегопад продолжится в субботу, 2 февраля. Градус понизится на две отметки, станет -8. В воскресенье придет жуткое похолодание. Снег начнет падать реже, а минус увеличится. Термометр покажет -22 днем, а к концу выходных и вовсе -25 градусов. Ветер тоже изменит направление. Он станет северо-восточным со скоростью восемь метров в секунду. Здесь уже вряд ли можно говорить о встречах на улице. Готовьтесь, дорогие читатели ЕТВ, грядут февральские морозы.