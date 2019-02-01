Екатеринбург встал в пробки из-за снегопада
09:51, 01 Февраль 2019
В городе уже случилось 15 аварий.
Снегопад нарушил мирное течение жизни многих автомобилистов Екатеринбурга. По Яндекс.Пробкам в городе уже случилось 15 аварий. Водители стоят в семибалльных пробках.
Хуже всего приходится автомобилистам на Большакова, Радищева, Гурзуфской и далее по Куйбышева. Там скорость движения колеблется от трех до десяти километров в час. Стоит Восточная от Куйбышева до Первомайской и чуть дальше, частично проспект Ленина и Карла Либкнехта в сторону центра. Кроме того, красным светятся следующие улицы: Фурманова, Репина, Московская.
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Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки
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