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Екатеринбург встал в пробки из-за снегопада

09:51, 01 Февраль 2019
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Фото: pixabay
В городе уже случилось 15 аварий.

Снегопад нарушил мирное течение жизни многих автомобилистов Екатеринбурга. По Яндекс.Пробкам в городе уже случилось 15 аварий. Водители стоят в семибалльных пробках.

Хуже всего приходится автомобилистам на Большакова, Радищева, Гурзуфской и далее по Куйбышева. Там скорость движения колеблется от трех до десяти километров в час. Стоит Восточная от Куйбышева до Первомайской и чуть дальше, частично проспект Ленина и Карла Либкнехта в сторону центра. Кроме того, красным светятся следующие улицы: Фурманова, Репина, Московская.

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Фото: скриншот сервиса Яндекс.Пробки

Вчера мы предупреждали автомобилистов о лютых морозах. Также читайте наш прогноз погоды на выходные, чтобы заранее знать, как одеться и стоит ли брать машину.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, автомобилисты, зима, снегопад, пробка, Екатеринбург
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