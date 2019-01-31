Шахрин дал советы будущему директору ЦПКиО

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Тем временем, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел первое совещание по вопросам перспективного развития ЦПКиО. Сейчас существует несколько концепций развития парка — муниципалитету предстоит выбрать одну из них. Подробности пока неизвестны.

В последнее время Владимир Шахрин активно участвует в решении и обсуждении насущных городских проблем. Так, летом 2018 года Шахрин вместе с предпринимателем Юрием Окуневым создал фонд содействия благоустройству Екатеринбурга «Город может». О своем желании преобразить проспект Ленина — в частности, засадить «европейскими» газонами — единомышленники сообщили в эфире ЕТВ. А еще Владимир Шахрин снялся ролике про Шарташский лесопарк.