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Шахрин дал советы будущему директору ЦПКиО

12:14, 31 Январь 2019
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Фото: кадр из ролика про Шарташский лесопарк
Музыкант надеется, что история с «патриотическим парком» больше не повторится.
Музыкант и общественный деятель Владимир Шахрин высказался по поводу будущего ЦПКиО, который оставил генерал Роман Шадрин. В интервью e1.ru лидер «Чайфа» дал три наказа новому начальнику парка.
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Первый — это должен быть парк отдыха, а не патриотический парк. Не надо путать эти истории. Второе — постарайтесь найти какую-то модель, обсудите её с заинтересованными людьми, выслушайте их мнение. Третье — не воруйте. И все.


Владимир Шахрин
Группа «Чайф»
Владимир Шахрин надеется, что для парка «выберут современного человека, который попытается повторить ту историю, что происходит с парками в Москве, где сделали семь-восемь парков европейского уровня». По его словам, в ЦПКиО также должна быть детская зона с аттракционами.

Тем временем, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел первое совещание по вопросам перспективного развития ЦПКиО. Сейчас существует несколько концепций развития парка — муниципалитету предстоит выбрать одну из них. Подробности пока неизвестны.

В последнее время Владимир Шахрин активно участвует в решении и обсуждении насущных городских проблем. Так, летом 2018 года Шахрин вместе с предпринимателем Юрием Окуневым создал фонд содействия благоустройству Екатеринбурга «Город может». О своем желании преобразить проспект Ленина — в частности, засадить «европейскими» газонами — единомышленники сообщили в эфире ЕТВ. А еще Владимир Шахрин снялся ролике про Шарташский лесопарк.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, ЦПК и ОН
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