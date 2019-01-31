Карантин по гриппу в Екатеринбурге продлится минимум неделю
13:19, 31 Январь 2019
Эпидпорог превышен в два раза.
Карантин, объявленный в Екатеринбурге из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ, продлится минимум неделю. За прошлую семидневку в городе заболели 20 тысяч человек. Сейчас этот показатель вырос на 12%. Эпидемиологический порог превышен в два раза, сообщила замначальника городского Роспотребнадзора Ольга Лосевская.
Чтобы стабилизировать ситуацию, в школах Екатеринбурга ввели дополнительные каникулы. Постановление подписал глава города Александр Высокинский. От занятий в школах и детсадах отстранили непривитых детей. Они занимаются на дому. Роспотребнадзор рекомендует применить такие же ограничения в ВУЗах.
Чтобы избежать распространения заболевания, врачи рекомендуют чаще мыть руки и надевать маски, если вы уже заболели. Менять их нужно каждые 2-3 часа. Однако лучше справляться с болезнью дома. Сейчас ставить прививку от гриппа уже не нужно, это может быть опасно. Ждите сентября.
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