Карантин по гриппу в Екатеринбурге продлится минимум неделю

Карантин , объявленный в Екатеринбурге из-за превышения эпидпорога по гриппу и ОРВИ , продлится минимум неделю. За прошлую семидневку в городе заболели 20 тысяч человек. Сейчас этот показатель вырос на 12%. Эпидемиологический порог превышен в два раза , сообщила замначальника городского Роспотребнадзора Ольга Лосевская.







, в школах Екатеринбурга ввели дополнительные каникулы. Постановление подписал Чтобы стабилизировать ситуациюв школах Екатеринбурга ввели дополнительные каникулы. Постановление подписал глава города Александр Высокинский. От занятий в школах и детсадах отстранили непривитых детей. Они занимаются на дому. Роспотребнадзор рекомендует применить такие же ограничения в ВУЗах.



