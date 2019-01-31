Для родителей екатеринбургских первоклассников составили инструкцию
14:00, 31 Январь 2019
Чтобы портал Госуслуг выжил, ночью заблокируют часть его функций.
Портал Госуслуг укрепили перед стартом записи детей в первые классы. Специалисты «Ростелекома» делали расчет на подачу 20 тысяч заявлений одновременно (с поправкой на то, что родители отправляют их с пяти разных устройств). Чтобы сайт не сломался, в ночь на 1 февраля на несколько часов будут заблокированы некоторые информационные услуги и всплывающие окна.
Для работы на портале Госуслуг нужно подтвердить свою учетную запись в МФЦ. Чтобы подать заявление быстро, можно уже сейчас загрузить информацию о детях на портал. При составлении заявления ее можно быстро подгрузить из меню, сообщили в пресс-службе «Ростелекома». Если сайт зависнет, то нужно обновить страницу и начать все заново. Или перейти на сайт Екатеринбург.рф и подать заявку через личный кабинет (для этого тоже нужна регистрация на сайте госуслуг).
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Инструкция по заполнению заявления на портале госуслуг для родителей будущих первоклассников Екатеринбурга
Запись первоклассников на закрепленной территории продлится до 30 июня. Потом начнется вторая волна, которая продлится до 5 сентября. С 2018 года правила приема в первый класс изменились. Городские власти объединили все школы в 29 территорий, поэтому теперь родители ребенка смогут выбирать из двух или пяти вариантов образовательных учреждений. В новом учебном году в школы Екатеринбурга планируют зачислить 20 тысяч первоклассников.
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