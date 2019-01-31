Для родителей екатеринбургских первоклассников составили инструкцию

Портал Госуслуг укрепили перед стартом записи детей в первые классы. Специалисты « Ростелекома» делали расчет на подачу 20 тысяч заявлений одновременно ( с поправкой на то , что родители отправляют их с пяти разных устройств). Чтобы сайт не сломался , в ночь на 1 февраля на несколько часов будут заблокированы некоторые информационные услуги и всплывающие окна.



