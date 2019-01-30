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Вокруг шум. Екатеринбург замкнул тройку самых громких городов России

15:29, 30 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Уральская столица уступила Москве и Санкт-Петербургу.
Екатеринбург вошел в список самых шумных городов России, замкнув тройку лидеров. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на доклад Министерства природы РФ.

На первом месте расположилась Москва, следом идет Санкт-Петербург. В пятерку также попали Красноярск и Ростов-на-Дону. Согласно документу, транспортный шум неблагоприятно действует на здоровье людей, особенно — на нервно-психическую сферу и системы кровообращения.

ЕТВ измерял уровень шума в разных частях Екатеринбурга. Наши исследования показали, что скрыться от опасного давящего шума в городе не так-то просто. Чтобы снизить воздействие городского шума на организм, специалисты рекомендуют чаще слушать прибой и шум листьев — это 20 дБ и успокаивающий эффект.
Беги, наркоман, беги!
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, шум, Екатеринбург, Россия, шумные города, Минприроды
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