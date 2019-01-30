Вокруг шум. Екатеринбург замкнул тройку самых громких городов России

, замкнув тройку лидеров. Об этом Екатеринбург вошел в список самых шумных городов Россиизамкнув тройку лидеров. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на доклад Министерства природы РФ.





На первом месте расположилась Москва , следом идет Санкт-Петербург. В пятерку также попали Красноярск и Ростов-на-Дону. Согласно документу , транспортный шум неблагоприятно действует на здоровье людей , особенно — на нервно-психическую сферу и системы кровообращения.



