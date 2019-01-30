Уходит налево: мэрия отправила 012 маршрутку на Сортировку
14:08, 30 Январь 2019
Раньше автобус ходил до Елизавета, а теперь — до «Хладокомбината № 3».
Мэрия вслед за автобусом 57А поменяет трассировку маршрута № 012. Комитет по транспорту таким образом надеется компенсировать отмену маршрутки № 024. И если 57А уже с сегодняшнего дня, 30 января, начал обслуживать часть маршрута на Вторчермете (от 2-й Новосибирской до площади 1905 года), то № 012 будет закрывать часть на Сортировке.
Сейчас 012 маршрутка ездит с Елизавета в Академический по 8 Марта и проспекту Ленина. С пятницы, 1 февраля, автобус будет ездить из Академического на Сортировку. То есть поворачивать на перекресте Ленина — 8 Марта налево и далее ехать по маршруту № 024 через улицу Бориса Ельцина, микрорайон Заречный и до конечной остановки отменного автобуса — «Хладокомбинат № 3».
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Карта: Николай Пекарский, ЕТВ
Отмена 024 маршрутки привела к большому общественному резонансу — автобус связывал Сортировку с Вторчерметом через центр Екатеринбурга. О том, как развивались события и почему мэрия решила все-таки компенсировать маршрут с помощью других, ЕТВ писал подробно:
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