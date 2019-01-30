Уходит налево: мэрия отправила 012 маршрутку на Сортировку

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Сейчас 012 маршрутка ездит с Елизавета в Академический по 8 Марта и проспекту Ленина. С пятницы , 1 февраля , автобус будет ездить из Академического на Сортировку. То есть поворачивать на перекресте Ленина — 8 Марта налево и далее ехать по маршруту № 024 через улицу Бориса Ельцина , микрорайон Заречный и до конечной остановки отменного автобуса — « Хладокомбинат № 3».

Мэрия вслед за автобусом 57А поменяет трассировку маршрута № 012. Комитет по транспорту таким образом надеется компенсировать отмену маршрутки № 024. И если 57А уже с сегодняшнего дня30 январяначал обслуживать часть маршрута на Вторчерметеот 2-й Новосибирской до площади 1905 года), то № 012 будет закрывать часть на Сортировке.