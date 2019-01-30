«Подходили и дарили деньги»: Коляда поблагодарил анонимных спонсоров

Николай Коляда рассказал, что незнакомцы помогли поправить финансовые дела его театра на гастролях. Поклонники перевели на счет коллектива 700 тысяч рублей, что позволило оплатить гостиницу в Санкт-Петербурге. «Ко мне в Москве несколько раз подходили люди и дарили деньги. Два раза по сто тысяч. Я выдал суточные актерам. Всем, кто дарил деньги — немыслимая моя благодарность», сообщил Коляда в фэйсбуке.

Драматург признался, что из-за сложностей в финансах, пришлось сократить суточную зарплату актеров. Однако гостиница в следующем городе для выступлений находится в 15 минутах ходьбы до театра, поэтому не придется тратиться на транспорт.

«Я тут худел от переживаний, не было аппетита, не ел совсем, но три дня назад, когда появился просвет в финансах и я понял, что выкрутимся — начал жрать, как сумасшедший», — пошутил Коляда.

Теперь артистам осталось только купить билеты от Петербурга до Москвы. Ранее руководитель театра жаловался, что в столице плохо продаются билеты на его спектакли. Из-за этого в следующем году коллектив отдаст предпочтение Санкт-Петербургу. Теперь же Коляда подумывает вернуться в Москву на будущий год, если наладятся финансовые дела.



