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«Подходили и дарили деньги»: Коляда поблагодарил анонимных спонсоров

16:23, 30 Январь 2019
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Фото: Николай Коляда\facebook.com
Режиссер и драматург передумал отменять гастроли театра в Москве на следующий год.

Николай Коляда рассказал, что незнакомцы помогли поправить финансовые дела его театра на гастролях. Поклонники перевели на счет коллектива 700 тысяч рублей, что позволило оплатить гостиницу в Санкт-Петербурге. «Ко мне в Москве несколько раз подходили люди и дарили деньги. Два раза по сто тысяч. Я выдал суточные актерам. Всем, кто дарил деньги — немыслимая моя благодарность», сообщил Коляда в фэйсбуке.

Драматург признался, что из-за сложностей в финансах, пришлось сократить суточную зарплату актеров. Однако гостиница в следующем городе для выступлений находится в 15 минутах ходьбы до театра, поэтому не придется тратиться на транспорт.

«Я тут худел от переживаний, не было аппетита, не ел совсем, но три дня назад, когда появился просвет в финансах и я понял, что выкрутимся — начал жрать, как сумасшедший», — пошутил Коляда.

Теперь артистам осталось только купить билеты от Петербурга до Москвы. Ранее руководитель театра жаловался, что в столице плохо продаются билеты на его спектакли. Из-за этого в следующем году коллектив отдаст предпочтение Санкт-Петербургу. Теперь же Коляда подумывает вернуться в Москву на будущий год, если наладятся финансовые дела.


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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, Свердловская область , Коляда-театр, Москва, гастроли, Николай Коляда
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