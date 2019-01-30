Екатеринбуржцы обсудят реконструкцию площади Обороны
Администрация Октябрьского района приглашает жителей Екатеринбурга на обсуждение реконструкции площади Обороны. Встреча пройдет 5 февраля в 16:00 на Луначарского, 217, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Октябрьского района. Ранее мэрия говорила, что готова потратить на ремонт парка 387,6 тысячи рублей.
До этого времени с 29 по 31 января неравнодушные екатеринбуржцы могут предложить свои варианты и изменения двух концепций, которые уже опубликовали на сайте районной администрации.
Первый проект «Седой Урал» предполагает скульптуру богатыря-кузнеца, который должен выразить мощь и дух уральцев. Основой концепции станет плавящийся металл, который кует кузнец. Создатели проекта обещают, что это будет сочетаться с мирной жизнью екатеринбуржцев. Здесь хотят сделать плавные линии пешеходных дорожек и функциональных зон. Такое расположение, как на картинке ниже, уверяют создатели, позволит не ходить по газонам.
По второму эскизу на площади Обороны хотят поставить 100 стел, каждая из которых «будет рассказывать о людях и предприятиях, местах и городах, которые трудились во имя Победы».
Фото: проектная документация
Свои предложения по улучшению парка администрация Октябрьского района просит отправлять на почту: Pl.oborony@gmail.com.