Екатеринбуржцы обсудят реконструкцию площади Обороны

Администрация Октябрьского района приглашает жителей Екатеринбурга на обсуждение реконструкции площади Обороны. Встреча пройдет 5 февраля в 16:00 на Луначарского, 217, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Октябрьского района. Ранее мэрия говорила, что готова потратить на ремонт парка 387,6 тысячи рублей.

До этого времени с 29 по 31 января неравнодушные екатеринбуржцы могут предложить свои варианты и изменения двух концепций, которые уже опубликовали на сайте районной администрации.