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Екатеринбуржцы обсудят реконструкцию площади Обороны

14:57, 30 Январь 2019
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Площадь Обороны
Фото: ЕТВ
Жителей уральской столицы зовут на встречу, которая пройдет 5 февраля.

Администрация Октябрьского района приглашает жителей Екатеринбурга на обсуждение реконструкции площади Обороны. Встреча пройдет 5 февраля в 16:00 на Луначарского, 217, сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Октябрьского района. Ранее мэрия говорила, что готова потратить на ремонт парка 387,6 тысячи рублей.

До этого времени с 29 по 31 января неравнодушные екатеринбуржцы могут предложить свои варианты и изменения двух концепций, которые уже опубликовали на сайте районной администрации.

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Первый проект «Седой Урал» предполагает скульптуру богатыря-кузнеца, который должен выразить мощь и дух уральцев. Основой концепции станет плавящийся металл, который кует кузнец. Создатели проекта обещают, что это будет сочетаться с мирной жизнью екатеринбуржцев. Здесь хотят сделать плавные линии пешеходных дорожек и функциональных зон. Такое расположение, как на картинке ниже, уверяют создатели, позволит не ходить по газонам.

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По второму эскизу на площади Обороны хотят поставить 100 стел, каждая из которых «будет рассказывать о людях и предприятиях, местах и городах, которые трудились во имя Победы».

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Фото: проектная документация

Свои предложения по улучшению парка администрация Октябрьского района просит отправлять на почту: Pl.oborony@gmail.com.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Администрация Екатеринбурга, парк, Ремонт, реконструкция, площадь Обороны, Екатеринбург
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