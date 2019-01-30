Екатеринбург стал самым высоким российским миллионником после Москвы

Среднее количество этажей в новостройках уральской столицы составило 17. Среди российских миллиоников впереди только Москва с 20 этажами. По стране данный показатель составляет 12 этажей. Если учитывать города с населением менее миллиона человек, то выше Екатеринбурга стоит еще и Владивосток. По словам экспертов, в уральской столице средняя этажность домов по сравнению с советским периодом выросла в 1,6 раза.

Больше всего домов с высотой более 30 этажей строится именно в Екатеринбурге: 13 корпусов от 31 до 52 этажей. Самый высокий небоскреб — башня «Исеть». В рейтинг также вошел ЖК «Чемпион парк», который состоит из трех­ 37-этажных корпусов. Две башни уже введены в эксплуатацию, третью сдадут в 2020 году.