Екатеринбург стал самым высоким российским миллионником после Москвы
13:00, 30 Январь 2019
В уральской столице возводят больше всего 30-этажных жилых зданий.
Екатеринбург вошел в рейтинг российских городов с самыми высокими домами по итогам 2018 года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.
Среднее количество этажей в новостройках уральской столицы составило 17. Среди российских миллиоников впереди только Москва с 20 этажами. По стране данный показатель составляет 12 этажей. Если учитывать города с населением менее миллиона человек, то выше Екатеринбурга стоит еще и Владивосток. По словам экспертов, в уральской столице средняя этажность домов по сравнению с советским периодом выросла в 1,6 раза.
Больше всего домов с высотой более 30 этажей строится именно в Екатеринбурге: 13 корпусов от 31 до 52 этажей. Самый высокий небоскреб — башня «Исеть». В рейтинг также вошел ЖК «Чемпион парк», который состоит из трех 37-этажных корпусов. Две башни уже введены в эксплуатацию, третью сдадут в 2020 году.
Беги, наркоман, беги!
В России на всех, кто употребляет психоактивные вещества, ставят клеймо прокаженного. Почему это пло
Новое и интересное
Отлить в граните
Лаборатроллия
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
ВАСИЛИЙ СМОЛЬНЫЙ И ЕГО СУШКА
Полюбить себя и похудеть