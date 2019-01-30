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Екатеринбург стал самым высоким российским миллионником после Москвы

13:00, 30 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
В уральской столице возводят больше всего 30-этажных жилых зданий.
Екатеринбург вошел в рейтинг российских городов с самыми высокими домами по итогам 2018 года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН.

Среднее количество этажей в новостройках уральской столицы составило 17. Среди российских миллиоников впереди только Москва с 20 этажами. По стране данный показатель составляет 12 этажей. Если учитывать города с населением менее миллиона человек, то выше Екатеринбурга стоит еще и Владивосток. По словам экспертов, в уральской столице средняя этажность домов по сравнению с советским периодом выросла в 1,6 раза.

Больше всего домов с высотой более 30 этажей строится именно в Екатеринбурге: 13 корпусов от 31 до 52 этажей. Самый высокий небоскреб — башня «Исеть». В рейтинг также вошел ЖК «Чемпион парк», который состоит из трех­ 37-этажных корпусов. Две башни уже введены в эксплуатацию, третью сдадут в 2020 году.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, высотка, высотки, Екатеринбург, Свердловская область , высотное строительство
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