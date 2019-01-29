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Высокинский рассказал, почему пришлось вернуть 024 маршрутку

13:28, 29 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Следующим могут отменить маршрут № 2.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский признал, что мэрия совершила ошибку. слишком резко отменив 024 маршрутку. «Нельзя отсекать маршрут. Дали распоряжение, но нужно предусмотреть переходный период и дубляж», — сообщил он. Глава Екатеринбурга напомнил, что перераспределять маршруты все же придется, чтобы остановить рост тарифов.

По его словам, сейчас городской транспорт работает с 50-миллионными убытками. Муниципальный автобусный парк насчитывает 200 автобусов, которым требуется ремонт. Автопарк частников — около тысячи машин.

«Мы сами отдаем выручку, а потом повышаем тариф. Я могу приостановить транспортную реформу, но если мы не поймем проблему, то потеряем городской траснспорт».
Реквием по транспортной реформе
Как отмена и возвращение 024 маршрутки лишили будущего общественный транспорт Екатеринбурга.
В качестве примера Высокинский привел маршрутку № 2, которую, по его словам, полностью дублирует второй троллейбус. На заседании транспортного совета предстоит решить, останется ли автобусный маршрут до июля, или его полностью заменят троллейбусным.

Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.

Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Компенсирующий маршрут 57А ждали на улицах города в понедельник, но водителям решили провести двухдневный инструктаж. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что 57А запустят в среду 30 января, а 012 маршрутку продлят в пятницу.

ЕТВ тестировал общественный транспорт в утренний час пик. Как это было, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга»:
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Екатеринбург, транспорт, мэр, маршрутка 024, маршрутка, Александр Высокинский
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