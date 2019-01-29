Высокинский рассказал, почему пришлось вернуть 024 маршрутку

В качестве примера Высокинский привел маршрутку № 2 , которую , по его словам , полностью дублирует второй троллейбус. На заседании транспортного совета предстоит решить , останется ли автобусный маршрут до июля , или его полностью заменят троллейбусным.





Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того , как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась , что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком , но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.





Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Компенсирующий маршрут 57А ждали на улицах города в понедельник , но водителям решили провести двухдневный инструктаж. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил , что 57А запустят в среду 30 января , а 012 маршрутку продлят в пятницу.



