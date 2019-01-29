Вместо ЭКСПО. Правительство РФ согласовало Универсиаду в Екатеринбурге

Летняя Универсиада 2023 года может пройти в Екатеринбурге. Межведомственная комиссия правительства РФ согласовала заявку уральской столицы. Заседание прошло под руководством вице-премьера Ольги Голодец , говорится на сайте правительства.





В программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.