Вместо ЭКСПО. Правительство РФ согласовало Универсиаду в Екатеринбурге
18:37, 29 Январь 2019
Крупное спортивное событие пройдет в 2023 году.
Летняя Универсиада 2023 года может пройти в Екатеринбурге. Межведомственная комиссия правительства РФ согласовала заявку уральской столицы. Заседание прошло под руководством вице-премьера Ольги Голодец, говорится на сайте правительства.
В программу всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей.
Екатеринбург заявил о своих намерениях насчет Универсиады в 2018 году. Ранее мы писали, что уральская заявка конкурировала с якутской. Но два города из одной страны не могут претендовать на событие, поэтому федеральным властям пришлось выбрать. Уточнялось, что в мире у Екатеринбурга соперников больше нет.
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