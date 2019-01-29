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В Солнечном планируют сделать платные парковки

12:36, 29 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Сумма тарифа скорее всего будет меньше 30 рублей.

Парковки в микрорайоне Солнечный тоже станут платными. Об этом в разговоре с журналистом ЕТВ заявил заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов [интервью с Алексеем Эдуардовичем читайте в четверг, 31 января, на нашем сайте — прим. ЕТВ]. Тариф будет не 30 рублей, как по всему Екатеринбургу, а наверняка меньше.

Алексей Эдуардович привел пример, когда муж и жена имеют больше одного автомобиля на семью: для него, для нее, для рыбалки. Желающим занять больше одного места на парковке придется платить за роскошь.

Напомним, штрафовать автомобилистов за неоплаченную парковку решили с 3 октября 2018 года. Раньше этому препятствовал закон «О полиции», не позволявший ГИБДД делиться персональными данными нарушителей, уезжавших со стоянки, не заплатив. Но летом депутаты Госдумы внесли поправки в закон. Администрация Екатеринбурга с радостью восприняла такую новость и объявила о платных парковках, стоянка на которых обойдется в 30 рублей за час. ЕТВ брал с собой автомобилиста и разбирался, как платить за парковку.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, тарифы, автомобилисты, парковки, Солнечный, Екатеринбург
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