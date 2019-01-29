В Екатеринбурге в сквере на Ясной появится площадка для скейтеров
Мэрия Екатеринбурга ищет фирму, которая разработает эскизный проект и рабочую документацию по благоустройству сквера на Ясной (от здания культурно-досугового центра «Дружба» по улице Академика Бардина до дома № 24/3 по улице Начдива Онуфриева и до проезда между домами № 11 и 13 по улице Академика Бардина). За работу администрация готова заплатить 752,5 тысячи рублей, такая сумма указана в документах на госзакупках.
Фото: проектная документация
Заказчику не нравится, что сейчас в парке нет мест для досуга, обустроенных пешеходных дорожек, нормального освещения и уличной мебели. Он хочет, чтобы подрядчик провел инженерные изыскания, сделал не менее двух вариантов эскизных проектов, визуализировал жилую застройку (пять-шесть видовых точек), определил технико-экономические показатели объекта. В эскизе победитель аукциона должен показать отремонтированные дорожки и сооружения на территории сквера, вписать в проект архитектурную подсветку, детскую площадку, велодорожки и зону для катания на скейте и роликах, а также площадку для воркаута. Общая площадь сквера на Ясной — 4,7 гектара.
Последний срок подачи заявок на участие в аукционе — 7 февраля 2019 года. Победителя определят спустя четыре дня после окончания срока подачи заявок. Подрядчику нужно будет закончить работы до 20 марта 2019 года.