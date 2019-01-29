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В Екатеринбурге хотят организовать выездное совещание Путина

15:05, 29 Январь 2019
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Фото: департамент информполитики региона
Губернатор Куйвашев уже предложил три площадки для мероприятия.

В Екатеринбурге может пройти выездное заседание совета при президенте по совершенствованию гражданского законодательства. Провести мероприятие в городе предложил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Губернатор Куйвашев идею поддержал, предложив в качестве площадок Ельцин Центр, юридический университет или Дом Севастьянова, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Мы сейчас прорабатываем детали, но уже понятно, что участники мероприятия готовы приехать в Свердловскую область из всей страны», — рассказал губернатору Павел Крашенинников.

Ожидается, что на заседание приедут лучшие правоведы со всей страны. Параллельно запланирована конференция, посвященная 25-летию гражданского кодекса.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, закон, право, совещанние, президент РФ, губернатор, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Владимир Путин
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