В Екатеринбурге хотят организовать выездное совещание Путина

В Екатеринбурге может пройти выездное заседание совета при президенте по совершенствованию гражданского законодательства. Провести мероприятие в городе предложил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Губернатор Куйвашев идею поддержал, предложив в качестве площадок Ельцин Центр, юридический университет или Дом Севастьянова, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Мы сейчас прорабатываем детали, но уже понятно, что участники мероприятия готовы приехать в Свердловскую область из всей страны», — рассказал губернатору Павел Крашенинников.



Ожидается, что на заседание приедут лучшие правоведы со всей страны. Параллельно запланирована конференция, посвященная 25-летию гражданского кодекса.