В Екатеринбурге хотят организовать выездное совещание Путина
15:05, 29 Январь 2019
Губернатор Куйвашев уже предложил три площадки для мероприятия.
В Екатеринбурге может пройти выездное заседание совета при президенте по совершенствованию гражданского законодательства. Провести мероприятие в городе предложил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Губернатор Куйвашев идею поддержал, предложив в качестве площадок Ельцин Центр, юридический университет или Дом Севастьянова, сообщили в департаменте информполитики региона.
«Мы сейчас прорабатываем детали, но уже понятно, что участники мероприятия готовы приехать в Свердловскую область из всей страны», — рассказал губернатору Павел Крашенинников.
Ожидается, что на заседание приедут лучшие правоведы со всей страны. Параллельно запланирована конференция, посвященная 25-летию гражданского кодекса.
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