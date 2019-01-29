Главная «ЕТВ»НовостиГород

Маршрутку № 2 в Екатеринбурге отменят в пользу троллейбуса

19:00, 29 Январь 2019
ukeue.jpg
Фото: ЕТВ
Усатую двойку ждет возрождение.
Мэрия Екатеринбурга планирует заменить автобус № 2 (Ботаническая — Радиоколледж), одноименным троллейбусом. Транспортный совет должен принять такое решение уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе мэрии. Когда именно будет объявлен конкурс, пока неизвестно. Но резко убирать маршрутку № 2 не будут.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже говорил об изменениях, которые ждут «двойку». По его словам, это будет один из примеров ликвидации дублирующих маршрутов. На самом деле троллейбус № 2 не курсирует по Екатеринбургу с 2005 года. Его заменили маршруткой во время разгула коммерческих перевозчиков.

Недавно мэрия пыталась отменить автобус № 024, надеясь, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком. Но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Такую историю обещают не допускать впредь — новая транспортная схема нужна, чтобы избежать увеличения платы за проезд.
Реквием по транспортной реформе
Как отмена и возвращение 024 маршрутки лишили будущего общественный транспорт Екатеринбурга.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Маршрутку №2 в Екатеринбурге отменят в пользу троллейбуса»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, транспортная реформа, автобусы, троллейбусы, транспорт, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Будущее наступило, но не без сбоев.
ВАСИЛИЙ СМОЛЬНЫЙ И ЕГО СУШКА
01 февраля в 18:00
С Василий Смольный
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 18:00
С Евгений Идолов