Маршрутку № 2 в Екатеринбурге отменят в пользу троллейбуса
19:00, 29 Январь 2019
Усатую двойку ждет возрождение.
Мэрия Екатеринбурга планирует заменить автобус № 2 (Ботаническая — Радиоколледж), одноименным троллейбусом. Транспортный совет должен принять такое решение уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе мэрии. Когда именно будет объявлен конкурс, пока неизвестно. Но резко убирать маршрутку № 2 не будут.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже говорил об изменениях, которые ждут «двойку». По его словам, это будет один из примеров ликвидации дублирующих маршрутов. На самом деле троллейбус № 2 не курсирует по Екатеринбургу с 2005 года. Его заменили маршруткой во время разгула коммерческих перевозчиков.
Недавно мэрия пыталась отменить автобус № 024, надеясь, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком. Но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Такую историю обещают не допускать впредь — новая транспортная схема нужна, чтобы избежать увеличения платы за проезд.
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