Маршрутку № 2 в Екатеринбурге отменят в пользу троллейбуса

Мэрия Екатеринбурга планирует заменить автобус № 2 ( Ботаническая — Радиоколледж), одноименным троллейбусом. Транспортный совет должен принять такое решение уже на следующей неделе , сообщили в пресс-службе мэрии. Когда именно будет объявлен конкурс , пока неизвестно. Но резко убирать маршрутку № 2 не будут.





« двойку». По его словам , это будет один из примеров ликвидации дублирующих маршрутов. На самом деле троллейбус № 2 не курсирует по Екатеринбургу с 2005 года. Его заменили маршруткой во время Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже говорил об изменениях , которые ждутдвойку». По его словамэто будет один из примеров ликвидации дублирующих маршрутов. На самом деле троллейбус № 2 не курсирует по Екатеринбургу с 2005 года. Его заменили маршруткой во время разгула коммерческих перевозчиков.



