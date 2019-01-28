В среду в Екатеринбурге по 024 маршруту пустят автобусы 57А

Мэрия Екатеринбурга запустит автобус 57А, который дублирует отмененный 024 маршрут, только в среду, 30 января. Администрация собиралась договориться с транспортным предприятием уже сегодня, но обсуждение затянулось. На старый/новый маршрут запустят семь автобусов. Интервал движения составит 7-8 минут.

Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Кроме автобуса 57А в мэрии пообещали продлить до Бебеля 012 маршрутку. Через два месяца мэрия должна найти нового частного перевозчика для 024 маршрутки.