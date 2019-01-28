В среду в Екатеринбурге по 024 маршруту пустят автобусы 57А
Мэрия Екатеринбурга запустит автобус 57А, который дублирует отмененный 024 маршрут, только в среду, 30 января. Администрация собиралась договориться с транспортным предприятием уже сегодня, но обсуждение затянулось. На старый/новый маршрут запустят семь автобусов. Интервал движения составит 7-8 минут.
Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Кроме автобуса 57А в мэрии пообещали продлить до Бебеля 012 маршрутку. Через два месяца мэрия должна найти нового частного перевозчика для 024 маршрутки.
До этого глава города отправил чиновников тестировать общественный транспорт уральской столицы. Они проверяли его в шесть утра и не заметили никаких проблем на Вторчермете и Сортировке. Журналистка ЕТВ Марина Сухогузова тоже решила проверить, насколько быстро можно добраться с Вторчермета в 7:30 утра. Как это было, смотрите на видео: