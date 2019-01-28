Главная «ЕТВ»НовостиГород

В среду в Екатеринбурге по 024 маршруту пустят автобусы 57А

17:04, 28 Январь 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
Ждать автобус придется 7-8 минут.

Мэрия Екатеринбурга запустит автобус 57А, который дублирует отмененный 024 маршрут, только в среду, 30 января. Администрация собиралась договориться с транспортным предприятием уже сегодня, но обсуждение затянулось. На старый/новый маршрут запустят семь автобусов. Интервал движения составит 7-8 минут.

Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции. Комитет по транспорту не выдержал давления и решил ее вернуть. Кроме автобуса 57А в мэрии пообещали продлить до Бебеля 012 маршрутку. Через два месяца мэрия должна найти нового частного перевозчика для 024 маршрутки.

Школоедение
Рассказываем, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять.
Читайте по теме:
Отмененные маршрутки в Екатеринбурге вышли под №25
Екатеринбуржцы объединились против отмены 024 маршрутки
Депутат гордумы Екатеринбурга разбил аргументы за отмену 024 маршрутки

До этого глава города отправил чиновников тестировать общественный транспорт уральской столицы. Они проверяли его в шесть утра и не заметили никаких проблем на Вторчермете и Сортировке. Журналистка ЕТВ Марина Сухогузова тоже решила проверить, насколько быстро можно добраться с Вторчермета в 7:30 утра. Как это было, смотрите на видео:

Куйвашев разделил 300-летие Екатеринбурга на семь частей
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В среду в Екатеринбурге по 024 маршруту пустят автобусы 57А»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Екатеринбург, маршрутка 024, транспорт, автобусы, Администрация Екатеринбурга
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Шаурма живет три года
Городские истории
Шаурма живет три года
Есть ли у киосков в Екатеринбурге шанс выжить и что произойдет с ними в недалеком будущем.
Полюбить себя и похудеть
15 февраля в 12:29
С Евгений Идолов
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
От Ирины Шутько
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».