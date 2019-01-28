В Екатеринбурге завершили первый этап строительства фекальной сушки

На Южной аэрационной станции «Водоканала» закончили первый этап строительства цеха сушки иловых осадков. За три месяца успели вырыть пятиметровый котлован. В него поместят огромный резервуар с технологическим маслом, который будет выполнять функции обогревателя. Закопать его нужно в целях безопасности — температура в нем около 300 градусов. В высоту цех достигает размеров семиэтажного дома, сообщили в пресс-службе мэрии.

В феврале начнут возводить каркас основного здания и подводить к котловану электро и теплосети. После этого начнется монтаж оборудования. Закончить строительство должны в 2020 году. Цех поможет уменьшить объем канализационных осадков в десять раз.

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