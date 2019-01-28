В Екатеринбурге завершили первый этап строительства фекальной сушки
17:55, 28 Январь 2019
В 2020 году станция выйдет на безотходное производство.
На Южной аэрационной станции «Водоканала» закончили первый этап строительства цеха сушки иловых осадков. За три месяца успели вырыть пятиметровый котлован. В него поместят огромный резервуар с технологическим маслом, который будет выполнять функции обогревателя. Закопать его нужно в целях безопасности — температура в нем около 300 градусов. В высоту цех достигает размеров семиэтажного дома, сообщили в пресс-службе мэрии.
В феврале начнут возводить каркас основного здания и подводить к котловану электро и теплосети. После этого начнется монтаж оборудования. Закончить строительство должны в 2020 году. Цех поможет уменьшить объем канализационных осадков в десять раз.
В декабре 2017 года на САС запустили метантенки — это два огромных бака, в которых нечистоты бродят при температуре в +30 градусов. В них вырабатывается биогаз, который направляют в газгольдер, а потом сжигают в «фекальном факеле». В новом цеху эту жижу смогут высушить и превратить в землю, которую можно использовать при производстве цементов. Осенью газ, который вырабатывается во время брожения, стали использовать для обогрева станции. Про котельную читайте здесь.
Школоедение
Рассказываем, по какой схеме работают столовые в школах Екатеринбурга и что нужно менять.
Новое и интересное
Телеканал Discovery показал фильм о екатеринбургской «Башне смерти»
Город
Телебашня, которую взорвали 24 марта, стала героиней сериала «Тайны покинутых».
Полюбить себя и похудеть
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 28.01.2019
Владелец «Сима-ленда» открыл класс, где можно позвонить Пушкину
Город
Симановский снова сделал подарок школе Бориса Рыжего.