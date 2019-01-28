Муниципальный транспорт Екатеринбурга ежемесячно теряет 50 миллионов

Муниципальный транспорт Екатеринбурга каждый месяц теряет 50 миллионов рублей, в год — 600 миллионов. Такую статистику привел на городском совете замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Скорее всего, когда на горсовете шла речь об убытках, Алексей Эдуардович говорил исключительно про автобусы, а не про весь общественный транспорт.

Замглавы по вопросам благоустройства заявил, что городу необходима транспортная реформа. Сейчас основная проблема состоит в том, что муниципальный транспорт, в частности автобусы, ходит полупустой, потому что частные перевозчики забирают пассажиропоток.