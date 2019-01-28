Муниципальный транспорт Екатеринбурга ежемесячно теряет 50 миллионов
Муниципальный транспорт Екатеринбурга каждый месяц теряет 50 миллионов рублей, в год — 600 миллионов. Такую статистику привел на городском совете замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Скорее всего, когда на горсовете шла речь об убытках, Алексей Эдуардович говорил исключительно про автобусы, а не про весь общественный транспорт.
Замглавы по вопросам благоустройства заявил, что городу необходима транспортная реформа. Сейчас основная проблема состоит в том, что муниципальный транспорт, в частности автобусы, ходит полупустой, потому что частные перевозчики забирают пассажиропоток.
В администрации Екатеринбурга хотят, чтобы автобусы побольше ходили в центре города, а маленькие — на окраинах. Кроме того, мэрия планирует запустит трехсекционные трамваи из Академического.
В сентябре 2018 года мэрия уральской столицы решила объединить ТТУ и МОАП из-за долгов. На тот момент автобусное предприятие задолжало перед «Екатеринбургэнергосбытом» 3,5 миллиона, а трамвайно-троллейбусное управление — 47 миллионов рублей.
Напомним также, что транспортная реформа должна стартовать в Екатеринбурге с 1 июля 2019 года. ЕТВ рассказывал, почему перемены разочаруют жителей города.