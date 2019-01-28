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Муниципальный транспорт Екатеринбурга ежемесячно теряет 50 миллионов

08:29, 28 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Частные перевозчики забирают пассажиров.

Муниципальный транспорт Екатеринбурга каждый месяц теряет 50 миллионов рублей, в год — 600 миллионов. Такую статистику привел на городском совете замглавы мэрии Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. Скорее всего, когда на горсовете шла речь об убытках, Алексей Эдуардович говорил исключительно про автобусы, а не про весь общественный транспорт.

Замглавы по вопросам благоустройства заявил, что городу необходима транспортная реформа. Сейчас основная проблема состоит в том, что муниципальный транспорт, в частности автобусы, ходит полупустой, потому что частные перевозчики забирают пассажиропоток.

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В администрации Екатеринбурга хотят, чтобы автобусы побольше ходили в центре города, а маленькие — на окраинах. Кроме того, мэрия планирует запустит трехсекционные трамваи из Академического.

В сентябре 2018 года мэрия уральской столицы решила объединить ТТУ и МОАП из-за долгов. На тот момент автобусное предприятие задолжало перед «Екатеринбургэнергосбытом» 3,5 миллиона, а трамвайно-троллейбусное управление — 47 миллионов рублей.

Напомним также, что транспортная реформа должна стартовать в Екатеринбурге с 1 июля 2019 года. ЕТВ рассказывал, почему перемены разочаруют жителей города.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, троллейбусы, трамваи, транспорт, автобусы, транспортная реформа, Екатеринбург
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