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Морозы в Екатеринбурге продержатся до пятницы

08:12, 28 Январь 2019
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Пора заворачиваться в плед и пить какао
Фото: pixabay
По ночам будет стабильно -20.

Конец января в Екатеринбурге будет морозным, поэтому заранее продумывайте свой образ, чтобы не замерзнуть. Лучше потом снять лишнюю одежду, чем трястись от холода. А чтобы вы знали, какая температура вас ждет, ЕТВ подготовил традиционный прогноз погоды на будни.

В понедельник, 28 января, в уральской столице выглянет солнце. Оно порадует екатеринбуржцев яркими лучами, но отнюдь не повысит температуру воздуха. Столбик термометра покажет -14 днем, ветер будет южный — 11 метров в секунду. Во вторник, 29 января, температура воздуха не изменится. Разве что утром мороз в -19 поможет взбодриться тем, кто спешит на работу. На 2-4 градуса Цельсия похолодает в среду (16-18 градусов ниже ноля). Кроме того, утром возможен снег, сообщают на Gismeteo. Скорость ветра уменьшится до шести метров в секунду, направление — северное и северо-восточное.

Последняя январская ночь будет самой леденящей за неделю. Если до этого термометр показывал -20 в темное время суток, то с четверга на среду температура опустится еще на три градуса ниже. Днем синоптики обещают пасмурно и -19. Вечером пойдет снег, который затянется на всю пятницу. Впрочем, есть и хорошая новость. После обеда 1 февраля заметно потеплеет до -7, хотя это не спасет от снегопада. Поэтому будьте бдительны на дорогах и не зевайте по сторонам.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, погода , Екатеринбург, синоптики, зима, снег, морозы, холода
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