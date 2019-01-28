Мэрия Екатеринбурга может включить метро в повременной тариф

Екатеринбургская мэрия раздумывает над тем, чтобы включить метро в повременную оплату, которая действует в столице Урала с 1 февраля 2018 года. Вопрос планируют решить в течение двух месяцев.

Главная проблема состоит в том, что метрополитен находится в ведении не городских, а областных властей. Для того, чтобы включить метро в повременной тариф, необходимо обсудить вопрос с региональным министерством транспорта, заявил заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов на горсовете. Кроме того, он добавил, что пересадочный тариф не популярен в уральской столице. По словам Бубнова, им пользуется 0,8% жителей с «Екартами».

Напомним, ранее городские власти объясняли другую причину, по которой метро не могут включить в повременной тариф. И представитель комитета по транспорту Игорь Федотов, и сотрудники «Екарты» уверяли екатеринбуржцев, что оборудование в метро устарело, якобы на турникетах необходимо установить специальный чип, который будет поддерживать такую систему оплаты. ЕТВ разбирался в пересадочном тарифе и рассказывал, как он работает.