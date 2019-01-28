Куйвашев разделил 300-летие Екатеринбурга на семь частей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал семь рабочих групп по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Они будут отвечать за строительство, капремонт, социальную сферу, благоустройство, развитие ЖКХ и потребительского рынка. Отдельная группа составит программу праздника, сообщили в департаменте информолитики региона.

«К 300-летию со дня основания Екатеринбург должен качественно преобразиться, чтобы войти в свое четвертое столетие как один из самых современных и преуспевающих мегаполисов», — сообщил Евгений Куйвашев.

Дмитрий Медведев уже утвердил состав оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летию Екатеринбурга. Его возглавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Всего в состав рабочей группы вошли 35 человек. Среди них Наина Ельцина, актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев, драматург Николай Коляда и биатлонист Антон Шипулин.

