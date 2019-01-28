«До сих пор под впечатлением»: Куйвашеву передали привет из ООН

Директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов поддержал проведение индустриального саммита под эгидой ЮНИДО в Екатеринбурга, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор Куйвашев предложил город в качестве площадки во время визита в Нью-Йорк в октябре 2018 года. Об этом он рассказал генсекретарю организации Антонио Гуттеришу.

Ранее в Екатеринбурге побывала замгенсекретаря ООН Алисон Смейл. Один из вечеров она посвятила походу в театр Музкомедии на спектакль «Екатерина Великая». Музыку к нему в 2008 году написал ее муж — композитор Сергей Дрезнин.

«Передаю вам привет от заместителя генерального секретаря Алисон Смейл, которая до сих пор находится под впечатлением от посещения Екатеринбурга. Также я передаю вам заверения в намерении сотрудничать с регионом от имени всей страновой команды ООН в России», — сказал Владимир Кузнецов.