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«До сих пор под впечатлением»: Куйвашеву передали привет из ООН

19:06, 28 Январь 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Представитель организации в Москве пообещал региону содействия в проектах. 

Директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов поддержал проведение индустриального саммита под эгидой ЮНИДО в Екатеринбурга, сообщили в департаменте информполитики региона. Губернатор Куйвашев предложил город в качестве площадки во время визита в Нью-Йорк в октябре 2018 года. Об этом он рассказал генсекретарю организации Антонио Гуттеришу.

Ранее в Екатеринбурге побывала замгенсекретаря ООН Алисон Смейл. Один из вечеров она посвятила походу в театр Музкомедии на спектакль «Екатерина Великая». Музыку к нему в 2008 году написал ее муж — композитор Сергей Дрезнин.

«Передаю вам привет от заместителя генерального секретаря Алисон Смейл, которая до сих пор находится под впечатлением от посещения Екатеринбурга. Также я передаю вам заверения в намерении сотрудничать с регионом от имени всей страновой команды ООН в России», — сказал Владимир Кузнецов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, Свердловская область , губернатор, ООН, Екатеринбург, Элисон Смейл, Евгений Куйвашев
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