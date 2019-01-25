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В выходные температура в Екатеринбурге упадет до -25 градусов

08:10, 25 Январь 2019
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Фото: flickr
Самым морозным будет воскресенье.

Если этой зимой вы еще не прятали нос в шарф, то момент настал. Январь преподнес екатеринбуржцам трескучие морозы и красные щеки. Но вот незадача: холодные температуры выпали на выходные. Пока мы рассказываем прогноз, спешите придумать, чем заняться дома, когда прогулка не в радость.

В пятницу, 25 января, синоптики обещают -21 утром и -13 днем, пишут на сайте Gismeteo. После 14 часов пойдет снег и будет сыпать до самого вечера. В районе 17 часов усилится ветер — от шести до 15 метров в секунду. В субботу, 26 января, температура воздуха достигнет -18 градусов Цельсия. После обеда выглянет яркое солнце, но, увы, оно не поможет согреться. Ветер продолжит дуть так же, как накануне — от семи до 14 метров в секунду. Изменится направление — с юго-восточного на западное.

Воскресенье, 27 января, зима заставит вас померзнуть сильнее. В ночь с субботы на воскресенье столбик термометра опустится до -25, а днем поднимется до -19. Хотя вряд ли это можно назвать потеплением. Жарко все равно не станет. Зато мы вспомним, какая бывает зима на Урале. Лишь бы такая погода надолго не задержалась…

Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, погода, синоптики, зима, снег, холода
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