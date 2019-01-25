В Екатеринбурге отменили карантин во всех школах
18:10, 25 Январь 2019
Расслабляться не стоит: следующая неделя станет пиковой по гриппу и ОРВИ.
В Екатеринбурге возобновят учебный процесс во всех школах. В городском департаменте образования также решили, что стоит отменить ограничительные мероприятия по кори и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
С 26 января все учащиеся, независимо от того, привиты они или нет, могут ходить на уроки. Но эпидемиологи Свердловской области прогнозируют, что следующая неделя станет пиковой по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому врачи рекомендуют соблюдать базовые правила профилактики: не переохлаждаться, принимать поливитамины, следовать принципам рационального питания, уделять особое внимание фруктам, овощам, натуральным сокам, отварам из трав и ягод. Кроме того, стоит чаще проводить влажную уборку дома и на работе, а также не водить детей в школу или садик, если они болеют.
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