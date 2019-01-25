Скоро будут вычесывать: на поле «Екатеринбург-Арены» включили подогрев
10:34, 25 Январь 2019
Стадион готовят к футбольному сезону.
Поле «Екатеринбург-Арены» начали готовить к футбольному сезону. Гринкиперы уже включили систему подогрева, которая будет поддерживать температуру в +25 градусов. На выходных газон укроют специальным материалом, который защитит траву от переохлаждения и ускорит таяние снега. В этом году на поле установился снежный покров высотой 15 сантиметров. Убирать его механическим способом нельзя, сообщили в инстаграме стадиона.
Когда снег растает, газон начнут вычесывать и подсаживать новые семена. Первые игры на стадионе запланированы на начало марта.
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