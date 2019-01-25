Скоро будут вычесывать: на поле «Екатеринбург-Арены» включили подогрев

Поле « Екатеринбург-Арены» начали готовить к футбольному сезону. Гринкиперы уже включили систему подогрева , которая будет поддерживать температуру в +25 градусов. На выходных газон укроют специальным материалом , который защитит траву от переохлаждения и ускорит таяние снега. В этом году на поле установился снежный покров высотой 15 сантиметров. Убирать его механическим способом нельзя , сообщили в инстаграме стадиона.



