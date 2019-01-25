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Скоро будут вычесывать: на поле «Екатеринбург-Арены» включили подогрев

10:34, 25 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Стадион готовят к футбольному сезону.
Поле «Екатеринбург-Арены» начали готовить к футбольному сезону. Гринкиперы уже включили систему подогрева, которая будет поддерживать температуру в +25 градусов. На выходных газон укроют специальным материалом, который защитит траву от переохлаждения и ускорит таяние снега. В этом году на поле установился снежный покров высотой 15 сантиметров. Убирать его механическим способом нельзя, сообщили в инстаграме стадиона.

Когда снег растает, газон начнут вычесывать и подсаживать новые семена. Первые игры на стадионе запланированы на начало марта.
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На «Екатеринбург Арене» дан старт подготовке поля к футбольному сезону. За время нахождения газона в состоянии «сна», которое длилось с 30 октября прошлого года, на поле установился снежный покров высотой 15 см. Этот снег не будет убираться с поля механизированным способом. Сегодня специалисты службы гринкиперов включили систему подогрева поля, которая полностью автоматизирована. На панели управления системой был выставлен температурный режим - +25 градусов. Это оптимальная показатели для этиленгликоля (специальная жидкость), который циркулирует в трубах системы подогрева. Ориентировочно 28-29 января поле будет застелено укрывным материалом, что позволит ускорить процесс таяния снега и сберечь газон от низких температур. В дальнейшем по мере таяния снега и погодных условий газон будет открываться для проведения необходимых агрономических мероприятий: вычесывание, аэрация, подсев семенами. «Работы предстоит много. Мы готовы к любым сюрпризам уральской погоды и приложим все усилия для подготовки поля к поставленным срокам», - отметил гринкипер «Екатеринург Арены» Виталий Сергеев. Напомним, что возобновление футбольного сезона в Екатеринбурге запланировано в первых числах марта. #ЕкатеринбургАрена #Спортин #подготовкаполя #гринкипер #подогревполя #подготовкастадиона #мероприятиянаекатеринбургарене

Публикация от ekaterinburgarena_sportin (@ekaterinburg_arena_official)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, футбол, газон, зима, стадион, Екатеринбург Арена, Екатеринбург
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