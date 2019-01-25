Главная «ЕТВ»НовостиГород

Мэрия Екатеринбурга вернула 024 маршрутку

11:50, 25 Январь 2019
obshhestvennyj_transport_marshrutka.jpg
Фото: ЕТВ
Из-за давления горожан транспортники снова запустят популярный автобус с Вторчермета на Сортировку.

Екатеринбург триумфально возвращается 024 маршрутка — после нескольких недель протеста со стороны жителей Вторчермета и Сортировки. С понедельника, 28 января, на 024 маршрут выйдут автобусы МОАПа, на которых будут таблички «По маршруту 024».

В частности, с Вторчермета в центр будет ходить автобус 57А. «Частота будет не меньше, чем у 024 маршрутки», — уточнили в пресс-службе мэрии. Из центра на Сортировку будет ходить 012 маршрутка, которую продлят до перекрестка Бебеля — Черепанова. Но даже в этой схеме выпал целый участок бывшего 024 маршрута — тот, который проходил по улице Бориса Ельцина и Заречному микрорайону.

Параллельно с дублированием мэрия объявит конкурс на перевозки по маршруту 024 и через два с половиной месяца найдет для него частного перевозчика. Об этом после совещания с депутатами, профильным комитетом и инициативными группами горожан заявил мэр Александр Высокинский. Пока неизвестно, поделят 024 маршрут на два (один с Вторчермета до центра и второй — из центра до Сортировки) или он останется в прежнем виде.

Автобус № 024 отменили 1 января 2019 года после того, как у перевозчика закончился контракт. Мэрия надеялась, что дублирующие его другие маршруты справятся с пассажиропотоком, но этого не произошло — интервал движения в утренние часы пик и по вечерам оказался слишком большим. Горожане в надежде вернуть 024 маршрутку начали собираться в инициативные группы и писать петиции.

Комитет по транспорту долгое время отстаивал отмену 024 автобуса, рассказывая, насколько дорого он обходится городскому бюджету, да и вообще — летом Екатеринбург ждет новая маршрутная сеть. Решение раскритиковали не только горожане, но и депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Андрей Альшевских, а также депутат гордумы Константин Киселев. Последний также обвинил мэрию в том, что она снова провалила пиар-кампанию новшеств, как и в прошлый раз, когда из-за народных возмущений пришлось перенести транспортную реформу.
Еда с окраин
ЕТВ снова ищет, чем бы поживиться в центре Екатеринбурга и вдалеке от него.
Война за 024 маршрутку
Екатеринбуржцы объединились против отмены 024 маршрутки
Депутат гордумы Екатеринбурга разбил аргументы за отмену 024 маршрутки
Мэрия Екатеринбурга отказалась возвращать 024 маршрутку
Высокинский послал чиновников на рассвете искать замену 024 маршрутке
Транспортная реформа
Все про общественный транспорт Екатеринбурга.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «Мэрия Екатеринбурга вернула 024 маршрутку»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Город, Транспортная реформа, Екатеринбург, транспорт, маршрутка, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Куда катятся маршрутки
Городские истории
Куда катятся маршрутки
Почему все ненавидят общественный транспорт Екатеринбурга (и кто должен это изменить).
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
Главные новости Екатеринбурга 24.01.2019
От Ирины Шутько
Общественный транспорт – 2018
Общественный транспорт — 2018
ЕТВ разбирается, что произойдет с транспортом Екатеринбурга в год мундиаля.