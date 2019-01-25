Мэрия Екатеринбурга вернула 024 маршрутку

Екатеринбург триумфально возвращается 024 маршрутка — после нескольких недель протеста со стороны жителей Вторчермета и Сортировки. С понедельника, 28 января, на 024 маршрут выйдут автобусы МОАПа, на которых будут таблички «По маршруту 024».

В частности, с Вторчермета в центр будет ходить автобус 57А. «Частота будет не меньше, чем у 024 маршрутки», — уточнили в пресс-службе мэрии. Из центра на Сортировку будет ходить 012 маршрутка, которую продлят до перекрестка Бебеля — Черепанова. Но даже в этой схеме выпал целый участок бывшего 024 маршрута — тот, который проходил по улице Бориса Ельцина и Заречному микрорайону.



Параллельно с дублированием мэрия объявит конкурс на перевозки по маршруту 024 и через два с половиной месяца найдет для него частного перевозчика. Об этом после совещания с депутатами, профильным комитетом и инициативными группами горожан заявил мэр Александр Высокинский. Пока неизвестно, поделят 024 маршрут на два (один с Вторчермета до центра и второй — из центра до Сортировки) или он останется в прежнем виде.

