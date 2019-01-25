Иностранные дипломаты посшибали кегли в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге прошел турнир по боулингу среди диппредставителей иностранных государств «Рождественская кегля». В этом году в соревнованиях участвовали 20 команд. Впервые к игре присоединилось генконсульство Узбекистана и сборная команда консулов Армении и Индии, сообщили в департаменте информполитики региона.

Победу в турнире подержала объединенная команда Почетных консульств Турции и Демократической Республики Конго. Второе место заняла команда Монголии и торгпредства Казахстана. Бронза досталась команде консульства Чехии.