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Иностранные дипломаты посшибали кегли в Екатеринбурге 

15:56, 25 Январь 2019
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Фото: pixabay
В городе прошел очередной турнир по боулингу среди диппредставителей. 

В Екатеринбурге прошел турнир по боулингу среди диппредставителей иностранных государств «Рождественская кегля». В этом году в соревнованиях участвовали 20 команд. Впервые к игре присоединилось генконсульство Узбекистана и сборная команда консулов Армении и Индии, сообщили в департаменте информполитики региона.

Победу в турнире подержала объединенная команда Почетных консульств Турции и Демократической Республики Конго. Второе место заняла команда Монголии и торгпредства Казахстана. Бронза досталась команде консульства Чехии.

Еда с окраин
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, турнир, спорт, боулинг, дипломаты, Екатеринбург
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