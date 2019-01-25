Иностранные дипломаты посшибали кегли в Екатеринбурге
15:56, 25 Январь 2019
В городе прошел очередной турнир по боулингу среди диппредставителей.
В Екатеринбурге прошел турнир по боулингу среди диппредставителей иностранных государств «Рождественская кегля». В этом году в соревнованиях участвовали 20 команд. Впервые к игре присоединилось генконсульство Узбекистана и сборная команда консулов Армении и Индии, сообщили в департаменте информполитики региона.
Победу в турнире подержала объединенная команда Почетных консульств Турции и Демократической Республики Конго. Второе место заняла команда Монголии и торгпредства Казахстана. Бронза досталась команде консульства Чехии.
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