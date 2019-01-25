Екатеринбург оставили без 15 тонн поддельного Adidas
16:37, 25 Январь 2019
Таможенники изъяли всю одежду, которую везли из Таджикистана.
Челябинские таможенники остановили крупную партию контрафактной одежды, которую везли в Екатеринбург из Таджикистана. В грузовом отсеке автомобиля нашли 14,5 тонны костюмов под марками Adidas, Reebok, Nike, Tommy Hilfiger, Fila, Mickey Mouse, Philipp Plein, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Весь товар изъяли и передали полиции Троицка. Ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, оценивают в 13 миллионов рублей. Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.
В сентябре челябинские таможенники уже находили 800 подделок под эти же спортивные марки. Их тогда тоже конфисковали и передали полиции.
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