Екатеринбург купит 100 новых автобусов

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Вместе с тем , собравшиеся сегодня общественники , политики и правоохранители войдут в рабочую группу по транспортной реформе , которая намечена на 1 июля 2019 года. После встречи Александр Высокинский подвел итоги сегодняшней дискуссии.





Мэр сообщил , что Екатеринбург вскоре закупит 100 новых автобусов для « Гортранса» ( муниципальное предприятие , объединившее бывшие МОАП и ТТУ). Они нужны для того , чтобы сократить интервалы между автобусами на маршрутах , а также для того , чтобы горожанам было комфортнее пользоваться общественным транспортом.





, как , когда закупят 100 автобусов , неизвестно. Глава города спешно покинул журналистов , сославшись на срочные дела. Повлияет ли это на цену на проездкак обновление вагонов метро или покупка 60 трамваев , а такжекогда закупят 100 автобусовнеизвестно. Глава города спешно покинул журналистовсославшись на срочные дела.