Екатеринбург купит 100 новых автобусов
12:33, 25 Январь 2019
Вместе с маршрутной сетью преобразится и парк «Гортранса».
В мэрии прошло совещание по транспортной ситуации в городе, его инициировал мэр Александр Высокинский. На встрече также присутствовали депутаты гордумы и Госдумы, представители прокуратуры и горожане, которые боролись за возвращение 024 маршрутки. Собственно, 024 маршрутка и была основной темой дискуссии — по итогам ее решили вернуть.
Вместе с тем, собравшиеся сегодня общественники, политики и правоохранители войдут в рабочую группу по транспортной реформе, которая намечена на 1 июля 2019 года. После встречи Александр Высокинский подвел итоги сегодняшней дискуссии.
Мэр сообщил, что Екатеринбург вскоре закупит 100 новых автобусов для «Гортранса» (муниципальное предприятие, объединившее бывшие МОАП и ТТУ). Они нужны для того, чтобы сократить интервалы между автобусами на маршрутах, а также для того, чтобы горожанам было комфортнее пользоваться общественным транспортом.
Повлияет ли это на цену на проезд, как обновление вагонов метро или покупка 60 трамваев, а также, когда закупят 100 автобусов, неизвестно. Глава города спешно покинул журналистов, сославшись на срочные дела.
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