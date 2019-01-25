Без Высокинского, но с Бидонько: «Единая Россия» обновила политсовет
18:27, 25 Январь 2019
В региональную элиту партии вошли шесть новых членов.
Свердловское отделение «Единой России» переизбрало политсовет партии. В него вошли 90 человек, рассказали в пресс-службе «ЕР».
В политсовете появилось шесть новых человек: вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, депутат Заксобрания Дмитрий Жуков, руководитель благотворительного фонда Максима Иванова Владимир Афонин, генеральный директор ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий» Игорь Лаврентьев, директор НПО автоматики Андрей Мисюра и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. В президиум попали три новых члена — Бидонько, Жуков и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В списках не оказалось мэра Александра Высокинского.
Политсовет покинули депутат Госдумы Сергей Чепиков, глава регионального Фонда капремонтов Станислав Суханов, помощник директора по персоналу ОАО «СТЗ» Андрей Шумейко, глава Махневской думы Игорь Авдеев и генеральный директор ПАО «Агентство по развитию рынка продовольствия» Евгений Бакланов.
Ранее на своей конференции «Единая Россия» переизбрала лидера отделения — Виктора Шептия. Партийного функционера поддержали 211 из 242 делегатов.
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