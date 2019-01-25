Без Высокинского, но с Бидонько: «Единая Россия» обновила политсовет

Свердловское отделение « Единой России» переизбрало политсовет партии. В него вошли 90 человек , рассказали в пресс-службе « ЕР».







В политсовете появилось шесть новых человек: вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько , депутат Заксобрания Дмитрий Жуков , руководитель благотворительного фонда Максима Иванова Владимир Афонин , генеральный директор ООО « Белоярская фабрика асбокартонных изделий» Игорь Лаврентьев , директор НПО автоматики Андрей Мисюра и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко. В президиум попали три новых члена — Бидонько , Жуков и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В списках не оказалось мэра Александра Высокинского.





Политсовет покинули депутат Госдумы Сергей Чепиков , глава регионального Фонда капремонтов Станислав Суханов , помощник директора по персоналу ОАО « СТЗ» Андрей Шумейко , глава Махневской думы Игорь Авдеев и генеральный директор ПАО « Агентство по развитию рынка продовольствия» Евгений Бакланов.



