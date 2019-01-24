Жители Екатеринбурга смогут бесплатно поставить прививку от кори 26 января. Прививочные кабинеты города будут открыты с 9:00 до 15:00. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат. Решение о вакцинации жителей приняли в управлении здравоохранения Екатеринбурга, чтобы снизить эпидемиологическую напряженность. Иностранцы тоже могут поставить прививку.



В Екатеринбурге зафиксировали уже четыре случая кори у детей. Все они были непривиты из-за отказа родителей. Жители, в возрасте до 35 лет, должны быть дважды привиты от кори. Детям обычно ставят прививку в год и в шесть лет. Если этот график был нарушен, то нужно поставить две прививки с интервалом в шесть месяцев для детей и с интервалом в три месяца для взрослых.

Корь опасна тем, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода. Согласно правилам люди до 35 лет должны иметь две прививки от кори. Пока это единственный надежный способ избежать заражения. ЕТВ разбирался, что такое корь, в рубрике «Полезняк». Как работает ваш прививочный кабинет, смотрите здесь. С 23 января в городе действуют ограничитльные меры: школьников могут не пустить на занятия, если у них не проставлены прививки.





