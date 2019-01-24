Высокинский хочет изменить ЦПКиО к 2030 году

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел первое совещание по вопросам перспективного развития ЦПКиО. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе мэрии.



Сейчас существует несколько концепций развития парка — муниципалитету предстоит выбрать одну из них. На совещании специалисты рассмотрели первый вариант — предложенный Управлением культуры администрации Екатеринбурга. Согласно этому проекту, парк будет обновляться в три этапа — первые изменения станут видны уже к 2020 году, а полностью реализовать задумку желают к 2030 году.

Авторы хотят развить инфраструктуру парка, привлечь финансовые ресурсы, сформировать известный на всю страну бренд. Планируется, что парк будет разделен на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона. Через неделю городские власти рассмотрят и другие варианты развития парка.

9 ноября Александр Высокинский дал старт конкурсу концепций по развитию ЦПКиО. Кстати, недавно должность директора парка оставил скандальный генерал Роман Шадрин, поэтому потенциально главное пространство Екатеринбурга для прогулок, возможно, действительно ожидают разительные изменения.