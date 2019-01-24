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В Екатеринбурге простаивает диспетчерская за пять миллионов

10:07, 24 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Здание должны использовать водители трамваев и кондукторы, но этого не происходит.

Мэрия Екатеринбурга решила, что ей пока не нужен диспетчерский пункт на остановке трамваев у ТЦ «Дирижабль». Об этом власти сообщили депутату Госдумы Андрею Альшевских, который спросил, почему простаивает объект инфраструктуры.

Несколько лет назад на строительство диспетчерской администрация потратила 5 251 755 рублей, но заявила, что пока им хватает пункта на станции «Керамическая», потому что трамвайный маршрут № 34 не такой уж протяженный, а «Гортранс» не располагает большими деньгами.

В ответном письме депутату ответили, что использовать новую диспетчерскую будут тогда, когда увеличат количество трамвайных маршрутов, закончат реконструкцию моста через Исеть по Челюскинцев, а также сделают транспортно-пересадочный узел на станции «Ботаническая» и откроют трамвай до Солнечного.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Свердловская область , деньги, мэрия, трамваи, Екатеринбург
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