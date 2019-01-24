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В Екатеринбурге перекрыли движение по Замятина

17:51, 24 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Водителям придется объезжать участок до 9 февраля.
В Екатеринбурге закрыли движение по улице Замятина от Ползунова до Даниловской. Автомобилстам придется объезжать участок до 9 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Дело в том, что «Атомстройкомплекс» перекладывает сети водоснабжения к жилому комплексу в квартале улиц Ползунова — Замятина — Даниловская — Краснофлотцев. Объезжать закрытый участок водителям придется до 9 февраля по улицам Краснофлотцев, Даниловской, Лобкова, Ползунова.

Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.

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Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Город, Ремонт, перекрытия, Екатеринбург
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