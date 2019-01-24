В Екатеринбурге перекрыли движение по Замятина

В Екатеринбурге закрыли движение по улице Замятина от Ползунова до Даниловской. Автомобилстам придется объезжать участок до 9 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.





Дело в том, что «Атомстройкомплекс» перекладывает сети водоснабжения к жилому комплексу в квартале улиц Ползунова — Замятина — Даниловская — Краснофлотцев. Объезжать закрытый участок водителям придется до 9 февраля по улицам Краснофлотцев, Даниловской, Лобкова, Ползунова.

Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.