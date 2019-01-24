В Екатеринбурге перекрыли движение по Замятина
17:51, 24 Январь 2019
Водителям придется объезжать участок до 9 февраля.
В Екатеринбурге закрыли движение по улице Замятина от Ползунова до Даниловской. Автомобилстам придется объезжать участок до 9 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.
Дело в том, что «Атомстройкомплекс» перекладывает сети водоснабжения к жилому комплексу в квартале улиц Ползунова — Замятина — Даниловская — Краснофлотцев. Объезжать закрытый участок водителям придется до 9 февраля по улицам Краснофлотцев, Даниловской, Лобкова, Ползунова.
Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на временные знаки и схемы объезда, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.
Поймать белку
Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Новое и интересное
Мост в ад. Окрестности Челюскинцев стали труднопроходимы
Город
Тест-драйв пешеходных переходов через закрытый путепровод и неспешные покатушки по прилегающим улицам в материале ЕТВ.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Глава на районе. Александр Якоб посетил вокзал и погулял по набережной
Город
Погожим весенним утром глава горадминистрации в сопровождении значительной свиты объезжал-обходил Железнодорожный район. Ему показывали Макаровский мост, вокзал и пруд, сделанный из лужи.