Третий пошел: экс-депутат ЕГД может заменить Бидонько в Госдуме 

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« Справедливой России» и баллотировался как самовыдвиженец в текущий созыв. Однако не смог переизбраться из-за скандала с поддельными подписями. С выборов его сняли по решению суда. В октябре Александра Смолина включили в состав общественной палаты.

, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Об участии в довыборах уже « Единой России», если наберет достаточное количество голосов на праймериз. Конкурентом спортсмена может стать Место в парламенте освободилось после тогокак Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Об участии в довыборах уже объявил биатлонист Антон Шипулин. Он сможет баллотироваться отЕдиной России», если наберет достаточное количество голосов на праймериз. Конкурентом спортсмена может стать шоумен Сергей Нетиевский , кандидатуру которого рассматривает«Справедливая Россия». Куратором на выборах по Серовскому округу назначен депутат Госдумы Максим Иванов. Александр Смолин был депутатом отСправедливой России» и баллотировался как самовыдвиженец в текущий созыв. Однако не смог переизбраться из-за скандала с поддельными подписями. С выборов его сняли по решению суда. В октябре Александра Смолина включили в состав общественной палаты.

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Александр Смолин планирует принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В разговоре с ЕТВ он рассказалчто сделает официальное заявление уже на следующей неделе. Свои планы он пока раскрывать не стал: грядут и довыборы в Заксобрание.