Третий пошел: экс-депутат ЕГД может заменить Бидонько в Госдуме
12:26, 24 Январь 2019
В довыборах планирует поучаствовать Александр Смолин.
Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Александр Смолин планирует принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В разговоре с ЕТВ он рассказал, что сделает официальное заявление уже на следующей неделе. Свои планы он пока раскрывать не стал: грядут и довыборы в Заксобрание.
Александр Смолин был депутатом от «Справедливой России» и баллотировался как самовыдвиженец в текущий созыв. Однако не смог переизбраться из-за скандала с поддельными подписями. С выборов его сняли по решению суда. В октябре Александра Смолина включили в состав общественной палаты.
Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Об участии в довыборах уже объявил биатлонист Антон Шипулин. Он сможет баллотироваться от «Единой России», если наберет достаточное количество голосов на праймериз. Конкурентом спортсмена может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает«Справедливая Россия». Куратором на выборах по Серовскому округу назначен депутат Госдумы Максим Иванов.
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