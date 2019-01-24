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Приборостроительный завод на берегу Исети разрешили снести

08:15, 24 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Экспертиза показала, что здание не представляет культурной ценности.

Здание Уральского приборостроительного завода разрешили официально снести. Ранее глава УГМК Андрей Козицын мечтал, чтобы на его месте появился «живой организм, связанный с восприятием современного мира и культуры». Теперь он там точно появится. Согласно документам на Горького, 17 построят многофункциональный центр.

Экспертиза управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области показала, что можно избавиться от южного и западного заводских корпусов на Горького, 17, а также от корпуса на Пушкина, 25. Кроме того, строители снесут три одноэтажных сооружения в западной части участка Горького — Первомайская — Пушкина — Почтовый переулок, а территорию благоустроят и оборудуют подземным паркингом. «Культурный слой в значительной степени уничтожен в ходе обустройства территории завода», написано в акте историко-культурной экспертизы.

Напомним, в 2017 году в здании приборостроительного завода прошла Уральская биеннале современного искусства. Модераторы ГЦСИ делали экскурсии по заводу, а в старом ангаре показывали фильмы Big Bag School.

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Где и чем кормить зверьков Екатеринбурга.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, Екатеринбург, снос, завод, строительство, Свердловская область
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