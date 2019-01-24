Приборостроительный завод на берегу Исети разрешили снести

Здание Уральского приборостроительного завода разрешили официально снести. Ранее глава УГМК Андрей Козицын мечтал, чтобы на его месте появился «живой организм, связанный с восприятием современного мира и культуры». Теперь он там точно появится. Согласно документам на Горького, 17 построят многофункциональный центр.

Экспертиза управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области показала, что можно избавиться от южного и западного заводских корпусов на Горького, 17, а также от корпуса на Пушкина, 25. Кроме того, строители снесут три одноэтажных сооружения в западной части участка Горького — Первомайская — Пушкина — Почтовый переулок, а территорию благоустроят и оборудуют подземным паркингом. «Культурный слой в значительной степени уничтожен в ходе обустройства территории завода», написано в акте историко-культурной экспертизы.

Напомним, в 2017 году в здании приборостроительного завода прошла Уральская биеннале современного искусства. Модераторы ГЦСИ делали экскурсии по заводу, а в старом ангаре показывали фильмы Big Bag School.