«Большой шлем» в Екатеринбурге продлят из-за ажиотажа дзюдоистов

Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» в третий раз пройдет в Екатеринбурге. В том году соревнования продлятся три дня, так как на них ожидается рекордное количество участников. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт пояснил, что уже началась борьба за путевки на Олимпиаду в Токио, которая пройдет в 2020 году. За два месяца до турнира заявки подали 46 дзюдоистов из Кубы, Канады, Германии, Эстонии, Израиля, Ямайки, Монако, Черногории, Таджикистана и Боснии и Герцеговины.

Престижный турнир пройдет с 15 по 17 марта на площадке ДИВС «Уралочка». В качестве принимающей «Большой шлем» стороны Екатеринбург дебютировал в мае 2017 года. Тогда в нем участвовали 324 спортсмена из 37 стран мира.

В 2019 году пройдут шесть турниров «Большого шлема». Первый — в столице Франции 9–10 февраля, второй 22–24 февраля немецком Дюссельдорфе. Далее спортивную эстафету подхватит Екатеринбург — 15–17 марта, затем 10–12 мая Баку, 25–27 октября в Абу-Даби и закончится в Осаке 22–24 ноября