В Екатеринбурге закрывается последний «Огонь. Бургер. Бар»
14:34, 23 Январь 2019
29 января заведение на Челюскинцев работает последнюю смену.
Одна из первых екатеринбургских бургерных — экс-проект Андрея Фролова и Яна Кожана «Огонь.Бургер.Бар» — закрывается. Заведение на Челюскинцев, 108, в гостинице Marins Park Hotel, отработает последнюю смену 29 января.
Руководство гостиницы решило расторгнуть договор аренды с бургерной в одностороннем порядке. Сейчас на место «Огня» готовится въехать другое заведение.
По телефону бургерной корреспонденту ЕТВ подтвердили информацию о закрытии и сообщили, что открываться на новом месте не планируют. Ранее закрыли точку в «Доме печати».
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