В Екатеринбурге закрывается последний «Огонь. Бургер. Бар»

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По телефону бургерной корреспонденту ЕТВ подтвердили информацию о закрытии и сообщили , что открываться на новом месте не планируют. Ранее закрыли точку в « Доме печати».

Руководство гостиницы решило расторгнуть договор аренды с бургерной в одностороннем порядке. Сейчас на местоОгня» готовится въехать другое заведение.