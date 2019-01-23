В Екатеринбурге на 40% выросло число съемных квартир

В Екатеринбурге на 40% выросло число квартир для долгосрочной аренды , выяснили аналитики N1.RU. Вместе с этим на 10% увеличились цены на проживание в них. Однушку в Екатеринбурге можно снять в среднем за 18 тысяч рублей , двухкомнатные апартаменты обойдутся уже за 22,5 тысячи рублей , трехкомнатные — за 30,5 тысячи рублей.





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