В Екатеринбурге на 40% выросло число съемных квартир
10:12, 23 Январь 2019
Месяц проживания в самых дорогих апартаментах стоит 200 тысяч рублей.
В Екатеринбурге на 40% выросло число квартир для долгосрочной аренды, выяснили аналитики N1.RU. Вместе с этим на 10% увеличились цены на проживание в них. Однушку в Екатеринбурге можно снять в среднем за 18 тысяч рублей, двухкомнатные апартаменты обойдутся уже за 22,5 тысячи рублей, трехкомнатные — за 30,5 тысячи рублей.
Увеличение количества предложений связывают с низкими ипотечными ставками прошлого года. Арендаторы переехали в свои квартиры и спрос на аренду снизился. А цены поднялись параллельно с подорожанием потребительских товаров и коммунальных услуг.
Количество квартир для аренды больше всего увеличилось на Автовокзале и в Центре. В этих же микрорайонах на 20% поднялись цены. В целом по городу квартир дороже 40 тысяч рублей в месяц стало на 42% больше, чем полгода назад. Самая дорогая съемная квартира находится в ЖК «Антарес» на Шейнкмана. Поселиться в трешке с двумя гардеробными, двумя туалетами и двумя спальнями можно за 200 тысяч в месяц.
«Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…»
История пенсионерки из Екатеринбурга, которая рассказала о том, как принять свой диагноз.
Новое и интересное
Отлить в граните
ЕТВ вспоминает самые скандальные высказывания уходящего года.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
В первый класс, как в первый раз