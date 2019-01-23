Свердловчанам отрезали путь к магнитам, останавливающим счетчики

Нижнесергинская прокуратура закрыла 12 сайтов, на которых продавали магниты для остановки коммунальных счетчиков (воды, газа, электричества). Мошенники также придумали приборы учета, которые можно остановить или замедлить с помощью пульта. Посещение всех порталов было свободным. После проверки прокуратура направила иск с требованием признать информацию запрещенной к распространению. Требования удовлетворили в полном объеме. Сайты заблокировали.

Согласно жилищному кодексу, потребители коммунальных услуг должны оплачивать их стоимость, которую определяют приборы учета, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Нарушать пломбы счетчиков и вмешиваться в их работу запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.