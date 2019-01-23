Свердловчанам отрезали путь к магнитам, останавливающим счетчики
16:19, 23 Январь 2019
Приборы учета с сюрпризом продавали на 12 сайтах.
Нижнесергинская прокуратура закрыла 12 сайтов, на которых продавали магниты для остановки коммунальных счетчиков (воды, газа, электричества). Мошенники также придумали приборы учета, которые можно остановить или замедлить с помощью пульта. Посещение всех порталов было свободным. После проверки прокуратура направила иск с требованием признать информацию запрещенной к распространению. Требования удовлетворили в полном объеме. Сайты заблокировали.
Согласно жилищному кодексу, потребители коммунальных услуг должны оплачивать их стоимость, которую определяют приборы учета, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Нарушать пломбы счетчиков и вмешиваться в их работу запрещено. За это предусмотрена административная ответственность.
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