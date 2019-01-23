Школьников Екатеринбурга без прививок от кори будут выгонять с занятий

13:31, 23 Январь 2019 Фото: pixabay Ограничительные меры вступили в силу с 23 января.

, которым не поставили прививку от кори , перестанут пускать на занятия. То же самое будет и в детских садах города. Ограничительные требования ввел свердловский Роспотребнадзор.



С начала января в Екатеринбурге зафиксировали четыре случая кори среди непривитых детей. Два случая выявили в домах на , к сожалению , не все соглашаются на вакцинацию. « Нам не удалось охватить 100 квартир , потому что хозяева не открыли двери», — объяснил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Школьников Екатеринбургакоторым не поставили прививку от кориперестанут пускать на занятия. То же самое будет и в детских садах города. Ограничительные требования ввел свердловский Роспотребнадзор.С начала января в Екатеринбурге зафиксировали четыре случая кори среди непривитых детей. Два случая выявили в домах на Совхозной Павла Шаманова , после чего медики начали прививать жителей дома в срочном порядке. Нок сожалениюне все соглашаются на вакцинацию., — объяснил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов. «Здравствуйте, я Лидия. Мне 59 лет, и у меня ВИЧ…» , которая рассказала о том , как принять свой диагноз. История пенсионерки из Екатеринбургакоторая рассказала о томкак принять свой диагноз.

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