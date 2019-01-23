Школьников Екатеринбурга без прививок от кори будут выгонять с занятий
13:31, 23 Январь 2019
Ограничительные меры вступили в силу с 23 января.
Школьников Екатеринбурга, которым не поставили прививку от кори, перестанут пускать на занятия. То же самое будет и в детских садах города. Ограничительные требования ввел свердловский Роспотребнадзор.
С начала января в Екатеринбурге зафиксировали четыре случая кори среди непривитых детей. Два случая выявили в домах на Совхозной и Павла Шаманова, после чего медики начали прививать жителей дома в срочном порядке. Но, к сожалению, не все соглашаются на вакцинацию. «Нам не удалось охватить 100 квартир, потому что хозяева не открыли двери», — объяснил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.
С начала января в Екатеринбурге зафиксировали четыре случая кори среди непривитых детей. Два случая выявили в домах на Совхозной и Павла Шаманова, после чего медики начали прививать жителей дома в срочном порядке. Но, к сожалению, не все соглашаются на вакцинацию. «Нам не удалось охватить 100 квартир, потому что хозяева не открыли двери», — объяснил начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.
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Кроме того, противоэпидемические мероприятия сейчас проводят в двух школах города. Также власти Екатеринбурга отменили очередной субботник против рака, чтобы в выходной жители города могли поставить прививки. Их будут принимать в поликлиниках Екатеринбурга с 9 до 15 часов в субботу.
Корь опасна тем, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода. Согласно правилам люди до 35 лет должны иметь две прививки от кори. Пока это единственный надежный способ избежать заражения. ЕТВ разбирался, что такое корь, в рубрике «Полезняк».
Корь опасна тем, что вызывает осложнения на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему вплоть до смертельного исхода. Согласно правилам люди до 35 лет должны иметь две прививки от кори. Пока это единственный надежный способ избежать заражения. ЕТВ разбирался, что такое корь, в рубрике «Полезняк».
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