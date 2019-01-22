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В екатеринбургском метро заменят поручни на 1,9 миллиона

14:22, 22 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Приспособления должны работать по ГОСТам.

Екатеринбургский метрополитен ищет подрядчика, который обновит поручни для эскалаторов за 1,9 миллиона рублей. Информация об аукционе есть на сайте госзакупок.

Компания, которая получит контракт, должна сделать резинотканевые поручни, армированные металлокордом, по чертежу Т-62477. Ширина поручня — 98+0,2 миллиметра, высота — 37,7±0,1. Кроме того, нужно, чтобы изделие подходило по размеру пресс-форме Т-16461 СБ и выдерживало температуру до -5 градусов Цельсия. Всего необходимо изготовить 469 погонных метров поручня. Победителя торгов определят через два дня, 24 января.

Напомним, после новогодних праздников мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что в бюджете города предусмотрели деньги на вторую ветку метро. В 2019 году это около 100 миллионов рублей, которые направят на предпроектные работы. Еще в декабре прошлого года метрополитен заказал восемь новых вагонов за полмиллиарда рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Город, транспорт, госзакупки, Метрополитен, метро Екатеринбург, Екатеринбург
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