Перебили бандитский образ. В Екатеринбурге издали книгу об Уралмаше

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« Наш путеводитель получился немаленьким. И не очень легким по весу. Это не брошюра. Отбирая материал , мы старались рассказать не только о топовых зданиях или памятниках архитектуры , а брали шире. И включили в книгу разные дома , от сталинок до панельных пятиэтажек. Главное , чтобы с ними были связаны истории людей. Большим подспорьем в работе нам стали городские газеты и заводские многотиражки прошлых лет , фонд „ Уралмашзавода“ и , конечно , множество устных историй — интервью коренных жителей района», — рассказала одна из авторов путеводителя Светлана Булатова.



Благодаря телевидениюживописующему ужасылихих девяностых» за Уралмашем закрепился образ бандитского района. Другое делочто он не соответствует действительности. И это доказали сотрудники музея Екатеринбургавыпустив книгу-путеводительУралмаш. Улицыисториилица».