Перебили бандитский образ. В Екатеринбурге издали книгу об Уралмаше
19:30, 22 Январь 2019
Путеводитель по району, основанный на уникальных фото и воспоминаниях, стал первым в серии о нашем городе.
Благодаря телевидению, живописующему ужасы «лихих девяностых» за Уралмашем закрепился образ бандитского района. Другое дело, что он не соответствует действительности. И это доказали сотрудники музея Екатеринбурга, выпустив книгу-путеводитель «Уралмаш. Улицы, истории, лица».
«Наш путеводитель получился немаленьким. И не очень легким по весу. Это не брошюра. Отбирая материал, мы старались рассказать не только о топовых зданиях или памятниках архитектуры, а брали шире. И включили в книгу разные дома, от сталинок до панельных пятиэтажек. Главное, чтобы с ними были связаны истории людей. Большим подспорьем в работе нам стали городские газеты и заводские многотиражки прошлых лет, фонд „Уралмашзавода“ и, конечно, множество устных историй — интервью коренных жителей района», — рассказала одна из авторов путеводителя Светлана Булатова.
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Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
Кроме личных историй местных жителей путеводитель по Уралмашу включает в себя семь маршрутов. Шесть из них соответствуют центральным улицам соцгорода: Машиностроителей, XXII Партсъезда, бульвара Культуры, Орджоникидзе, Ильича, и Кировградской. Рассказ о площади Первой пятилетки, ее истории и достопримечательностях, вынесен в отдельный маршрут и выступает точкой отсчета всего повествования. К текстовым и визуальным материалам прилагается карта, чтобы уж наверняка не заплутать и пройтись по Уралмашу в удовольствие, заново открывая этот район.«Путеводитель по Уралмашу — это наш первый проект. В ближайшем будущем мы планируем исследовать и описать другие районы города. Поэтому приглашаем к сотрудничеству краеведов, историков и вообще всех горожан, которые хотят рассказать личную, интересную историю про место, в котором живут», — прокомментировал выход путеводителя директор Музея Истории Екатеринбурга Сергей Каменский.
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