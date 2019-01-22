Хлебное место: как екатеринбуржцы полюбили «Подмосковный» батон
18:06, 22 Январь 2019
ЕТВ исследует производство СМАКа.
Больше полувека назад на свердловском хлебомакаронном комбинате выпустили первый «Подмосковный» батон. Вроде бы ничего особенного (готовили по ГОСТу), но горожане сразу приняли новинку. Да так хорошо, что вскоре — и по сей день — «Подмосковный» гораздо популярнее у нас, на Урале, чем «дома», в Подмосковье. Там больше уважают «Нарезной».
В честь 55-летнего юбилея батона «Подмосковный» на СМАКе открыли Музей хлеба, где рассказали о процессе приготовления самого любимого батона свердловчан и его истории.
В честь 55-летнего юбилея батона «Подмосковный» на СМАКе открыли Музей хлеба, где рассказали о процессе приготовления самого любимого батона свердловчан и его истории.
Золотой борт
Стюардесса — о работе на частном самолете уральского бизнесмена.
Фото: ЕТВ
Тогда, в 1963 году, производство «Подмосковного» батона занимало почти сутки — а сейчас всего лишь пять часов 40 минут. Производство за полвека настолько ускорилось, что в сутки небольшой завод в центре Екатеринбург производит 18 тысяч новых булок. И хоть в мире ежегодно падает уровень потребления хлеба (по крайней мере, так заявляют на заводе), СМАК умудряется даже перевыполнять собственный план.
ЕТВ подсмотрел, как делают любимый уральцами «Подмосковный» батон, и рассказывает об этом в фоторепортаже.
Жизнь батона начинается в виде тестовой (от слова «тесто») заготовки, которую отправляют на округлитель.
Фото: ЕТВ
Кругляшок теста раскатывают в специальном аппарате, из нее делают небольшой рулет.
Фото: ЕТВ
И вместе с другими такими же заготовками отправляют в растойный шкаф на 40 минут, за это время дрожжевое тесто поднимается.
Фото: ЕТВ
Меньше часа — и тесто почти готово к тому, чтобы отправиться в печь. Перед этим специальная работница делает два знаменитых надреза. Вручную! На каждой булке! А нужны эти надрезы для того, чтобы при запекании корочка батона не лопнула, и все изделие добралось до стола покупателя в первозданном виде.
Фото: ЕТВ
После надрезки будущий «Подмосковный» отправляется в печь. «Немецкая. Тепло подается по специальным трубкам», — с гордостью говорят на СМАКе. Казалось бы, выпекание должно стать кульминацией. Но нет, после 28-30 минут в печке батон должен остыть. И тратится на это почти столько же, сколько на все предыдущие операции — два часа. Ведь никто не хочет есть мокрый внутри хлеб.
Фото: ЕТВ
После этого батон уходит на упаковку и нарезку. И в таком виде уже попадает в дома екатеринбуржцев. И, кстати, не только — хлеб СМАКа покупают и жители соседних регионов. Но есть амбиции зайти в Москву. Сейчас у завода есть цех в подмосковном Раменском, где делают французские булочки и бриошь, тостовый хлеб.
В Екатеринбурге булочки тоже выпекают — но уже в автоматизированном цехе. Там человек только добавляет ингредиенты в будущее тесто, и то за этим следит специальная программа. А остальные процессы (растойка, раскатка, выпечка) контролируют автоматизированные станки.
Фото: ЕТВ
С утра на этих площадях выпекают сладкие булочки, а по ночам — тостовый хлеб.
Фото: ЕТВ
На 2019 год у СМАКа большие планы: в ассортименте к 80 существующим добавятся еще несколько позиций. Какие — в интересах производства не раскрывают, но точно известно, что завод сделает продукты для тех, кто придерживается принципов правильного питания, и для детей.
«Главные новости Екатеринбурга» приглашают на экскурсию по хлебному производству:
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
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