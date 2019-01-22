Хлебное место: как екатеринбуржцы полюбили «Подмосковный» батон

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И хоть в мире ежегодно падает уровень потребления хлеба ( по крайней мере , так заявляют на заводе), СМАК умудряется даже перевыполнять собственный план.





ЕТВ подсмотрел , как делают любимый уральцами « Подмосковный» батон , и рассказывает об этом в фоторепортаже.

Тогдав 1963 годупроизводствоПодмосковного» батона занимало почти сутки — а сейчас всего лишь пять часов 40 минут. Производство за полвека настолько ускорилосьчто в сутки небольшой завод в центре Екатеринбург производит 18 тысяч новых булок.