Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердят новые правила благоустройства

Депутаты гордумы Екатеринбурга решили утвердить новую редакцию правил благоустройства, чтобы избавиться от несостыковок с федеральным законодательством. Их начнут применять а апреле 2019 года. Правда перед этим придется обновить нормативы общественных слушаний, касающихся городского благоустройства. Эта работа должна быть выполнена в течение месяца.

По словам председателя комиссии Александра Колесникова, сейчас нет четкого понимания, как правила благоустройства действуют на городском и неразграниченном пространстве. В новой редакции пропишут, где нормативы должны применяться в обязательном порядке. Подробнее эти вопросы будут обсуждать на заседании.