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Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердят новые правила благоустройства

17:51, 22 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Пока что нормативы противоречат федеральному законодательству. 

Депутаты гордумы Екатеринбурга решили утвердить новую редакцию правил благоустройства, чтобы избавиться от несостыковок с федеральным законодательством. Их начнут применять а апреле 2019 года. Правда перед этим придется обновить нормативы общественных слушаний, касающихся городского благоустройства. Эта работа должна быть выполнена в течение месяца.

По словам председателя комиссии Александра Колесникова, сейчас нет четкого понимания, как правила благоустройства действуют на городском и неразграниченном пространстве. В новой редакции пропишут, где нормативы должны применяться в обязательном порядке. Подробнее эти вопросы будут обсуждать на заседании.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Город, депутаты, парк, благоустройство, Свердловская область , Екатеринбург
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