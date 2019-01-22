Депутаты гордумы Екатеринбурга утвердят новые правила благоустройства
17:51, 22 Январь 2019
Пока что нормативы противоречат федеральному законодательству.
Депутаты гордумы Екатеринбурга решили утвердить новую редакцию правил благоустройства, чтобы избавиться от несостыковок с федеральным законодательством. Их начнут применять а апреле 2019 года. Правда перед этим придется обновить нормативы общественных слушаний, касающихся городского благоустройства. Эта работа должна быть выполнена в течение месяца.
По словам председателя комиссии Александра Колесникова, сейчас нет четкого понимания, как правила благоустройства действуют на городском и неразграниченном пространстве. В новой редакции пропишут, где нормативы должны применяться в обязательном порядке. Подробнее эти вопросы будут обсуждать на заседании.
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