Архитекторы придумали, как вдохнуть жизнь в больницу Зеленой рощи

Большую часть займет жилье — 74 915 квадратных метров. Под места общего пользования планируют отвести 23 200 квадратов, почти в 4,5 раза меньше под коммерцию — 5 150 квадратных метров. Кроме того, архитекторы предусмотрели в проекте встроенный детский сад площадью 870 квадратов. Подземный паркинг уместится в 932 квадратных метрах. Но, как пишет «ОСА», чтобы воплотить проект в жизнь необходимо выполнить реконструкцию улично-дорожной сети и ликвидировать хозяйственные постройки. Для этого придется выкупать участки рядом с больницей.

Напомним, свердловские власти давно пытаются избавиться от больницы в Зеленой роще, но не могут продать ее уже несколько лет. В ноябре 2018 года они организовали круглосуточную охрану, чтобы никто не мог зайти в разрушенное здание ради любопытства. В марте 2017 года екатеринбургская мэрия говорила о том, что нужно сделать из больницы школу, но дальше слов никуда не ушла.

Фото в тексте: проектная документация.