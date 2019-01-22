Архитекторы придумали, как вдохнуть жизнь в больницу Зеленой рощи
Архитектурное бюро «ОСА» придумало, как оживить заброшенную больницу в Зеленой роще. Специалисты разработали план, согласно которому из советской разрушенной постройки должен получиться современный жилой квартал. Клиентом числится частный заказчик.
Перед архитекторами стояла задача — сохранить подлинный исторический фасад и не копировать классику. Они оставили знакомый внешний облик больницы, но обыграли в нем некоторые детали. Изюминкой проекта стала пешеходная улица между бывшим медучреждением и «урбан-виллами», как называют их создатели. На пешеходной улице можно будет не только прогуляться в приятной компании, но и зайти в кафе, посидеть в уютных двориках. Перемещаясь между двориками, которые каскадно спускаются вниз, можно дойти до подземного паркинга.
Большую часть займет жилье — 74 915 квадратных метров. Под места общего пользования планируют отвести 23 200 квадратов, почти в 4,5 раза меньше под коммерцию — 5 150 квадратных метров. Кроме того, архитекторы предусмотрели в проекте встроенный детский сад площадью 870 квадратов. Подземный паркинг уместится в 932 квадратных метрах. Но, как пишет «ОСА», чтобы воплотить проект в жизнь необходимо выполнить реконструкцию улично-дорожной сети и ликвидировать хозяйственные постройки. Для этого придется выкупать участки рядом с больницей.
Напомним, свердловские власти давно пытаются избавиться от больницы в Зеленой роще, но не могут продать ее уже несколько лет. В ноябре 2018 года они организовали круглосуточную охрану, чтобы никто не мог зайти в разрушенное здание ради любопытства. В марте 2017 года екатеринбургская мэрия говорила о том, что нужно сделать из больницы школу, но дальше слов никуда не ушла.
Фото в тексте: проектная документация.